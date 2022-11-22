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Öngörüleri Çıkan Analist: Bitcoin’de Dip Fiyat Bu!

2018 yılında Bitcoin'in (BTC) dibe vurduğunu öncesinde haber vermesiyle yakından takip edilen Smart Contracter, BTC'de mevcut ayı piyasasının sonunu işaret edeceğini düşündüğü dip fiyatı açıkladı.
14:30
22 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

2018 yılında en büyük kripto para Bitcoin‘in (BTC) dibe vurduğunu öncesinde haber vermesiyle gönülleri fethederek yakından takip edilmeye başlanan kripto para analisti Smart Contracter, BTC’de mevcut ayı piyasasının sonunu işaret edeceğini düşündüğü dip fiyatı açıkladı.

Bitcoin’de Dip Fiyatı Verdi

Anonim kripto para analisti Smart Contracter, 210 binden fazla Twitter takipçisine Bitcoin fiyatının “dibe oldukça yakın” olduğunu söyledi. Analist, “Ben hala dibi görmemiz için bir ay kadar daha zaman olduğunu düşünüyorum. Ayı piyasasında ABC’yi tamamlamak için son bir diyagonal oluşuyor gibi görünmeye başladı.” diyerek beklediği dip fiyatın gelmesine çok az bir süre kaldığına dikkat çekti.

Smart Contracter, dalgalar halinde hareket etme eğiliminde olan piyasa katılımcılarının psikolojisini takip ederek gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmeye çalışan gelişmiş bir teknik analiz yaklaşımı olan Elliot Dalga teorisinin popüler bir uygulayıcısı. Elliot Dalga teorisine göre, A-B-C formasyonu bir yükseliş trendinde düzeltici bir dönemi işaret eden üç dalgalı bir yapıdır.

Analistin paylaştığı Bitcoin grafiğine bakıldığında, BTC için dip fiyatın 12 bin 500 dolar olduğu ancak böyle bir düşüşten önce Bitcoin’in yaklaşık 17 bin 500 dolara doğru hareket etmesi gerektiğine işaret ettiği görülüyor.

Analistin Uzun Vadeli Oyun Planı Hazır

Smart Contracter, uzun vadede Bitcoin’e dönük beklentisi ise “Benim oyun planım, 14 bin dolarlık bir kırılmada spotta bir miktar satın alım yapmak ve ardından son diyagonal kırılımda ekleme yapmak. Birkaç yıl içinde BTC ve ETH sırasıyla 100 bin dolar ve 10 bin doların üzerinde olduğunda, 16 bin dolar, 15 bin dolar ya da 14 bin dolardan satın almış olmanızın çok fazla bir önemi kalmayacak.” şeklinde açıkladı.

En büyük kripto para Bitcoin, 302.3 milyar dolar piyasa değeri ile 16 bin doların altında fiyatlanıyor. BTC, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1,55 düşüşle 15 bin 735 dolardan el değiştiriyor

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