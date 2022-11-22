Balina fiyatın hızla düşmesine neden oluyor ancak bu sonsuza kadar devam etmeyebilir. Fiyat yükselebilir.

Okuma Süresi: 3 Dakika

En büyük kripto paralardan biri balinaların arbitraj için verdiği mücadele nedeniyle önemli ölçüde düştü. Ancak saldırının modeli bize fiyatın yakın zamanda yeniden yükselebileceğini söylüyor. Teknik analiz her zaman doğru sonuç vermez ancak temel taraftaki gelişmeleri doğru okumak çok iyi kazanç fırsatlarını ayağınıza getirebilir. Peki olası senaryo ne?

Curve (CRV) Neden Düşüyor?

En büyük DeFi platformlarından olan Curve (CRV) yazı hazırlandığı sırada %18,2 kayıpla 0,409 dolardan alıcı buluyor. Altcoin son 24 saatte BTC karşısında %16,23 eridi. Peki bunun sebebi neydi? Türk kripto camiasının yakından takip ettiği TobbyKitty sebebi bulmuş gibi görünüyor.

Bugün hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi;

“Birkaç balina CRV’ye efsane operasyon çekiyor. AAVE’ye giriyor. CRV alıyor, CRV’leri götürüp borsalarda yıkıyor. Düşükten toplayıp, AAVE borcunu kapatıp kâr ediyor ve devam ediyor. CRV denilen şey Curve adı verilen merkeziyetsiz borsanın temettü dağıtan bir hissesidir. CRV’yi götürür “stake” edersin, borsa para kazandıkça hisse miktarına göre sana kârdan pay verir. Bir de Convex diye bir şey var. Convex diyor ki baba sen bu hisseleri bana ver. CRV’leri herkesten toplar götürür Curve üzerinde her iki haftada bir yapılan bir seçimle en çok kazandıran yere yatırım yapar. Şöyle düşün (asılnda böyle değil ama) Binance’de en çok BTCUSDT havuzunda işlem yapılacağını düşünürse buraya oy verir. Ve pastadan pay alır. Size verir CRV’leri direkt Curve’e verirsen veCRV olur. Kardan pay verir. Convex’e götürürsen cvxCRV olur hem kârdan pay verir; hem de yukarıdaki “Bribe” denilen mekanizmadan gelen ek CRV ödüllerinden alırsın. Kısaca CRV denilen şey alıp tutulmaz; stake edilir.”

Fakat durum çok daha karışık.

“CRV’leri Curve’e götürüp veCRV yaparsan; örneğin 1 yıl veCRV olarak bu para kilitlenir. Convex’e götürüp cvxCRV yaparsan; CRV’ler GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ cvxCRV olur. Yani CRV borsalarda çok tutulan alıp satılan bir şey değil. Herkes kilitler. Bunu bilen biri; ayı sezonunu da görünce Gidip AAVE’ye diyor ki bana CRV ver. CRV’yi alıyor götürüp çatırt diye borsada yıkıyor. Likit bir ürün olmadığı için zaten marketin de psikolojisi bozuk; fiyat çakılıyor.”

Ancak bu düşüş Tobby’e göre uzun süre devam etmeyecek.

CRV Yorum

Balina AAVE’den aldıkları CRV’leri veri vermek zorunda. Temelde CRV satıp fiyatı düşürüyor ve kazanç elde ediyor ancak AAVE’ye olan borcunu kapatabilmek için CRV toplamak zorunda. Tobby bunun bir ayı operasyonu olduğunu ve fiyatın yeterince düştükten sonra yukarı yönlü hızla hareket edeceğini düşünüyor. Ayrıca spekülatif düşüş CRV Tokenin gerçek değerinin altında bir fiyata inmesini sağladı. Balina yeniden alımlara başladığında bu durum ucuza CRV almak isteyen ve süreci takip eden diğer yatırımcıların da harekete geçmesine neden olabilir.

Son 7 gün içinde balina Aave’den 37 milyon CRV ödünç aldı. CRV fiyatı 0,625 dolardan 0,4 dolara düştü. Spekülatif hareketine devam eden cüzdan şimdi 20 milyon CRV’yi satıyor. Bunun daha ne kadar devam edeceğini ve CRV fiyatını düşüreceğini ise zaman gösterecek.