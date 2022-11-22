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Yeni Kriz Kapıda! Dünyaca Ünlü CEO’dan Korkutan Bitcoin Tahmini: Buraya Gidiyoruz!

FTX krizi yan etkileriyle hız kesmeden devam ederken, sektörün tanınmış isimleri Bitcoin (BTC) tahminlerini paylaşıyor. 
15:00
22 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

FTX krizi yan etkileriyle hız kesmeden devam ederken, sektörün tanınmış isimleri Bitcoin (BTC) tahminlerini paylaşıyor.

Genesis: Bitcoin, 10.000 Dolara Gidiyor!

BitMEX Kurucusu Arthur Hayes, Bitcoin fiyatna dair önemli açıklamalar yaptı. Yönetici daha önce FTX fiyaskosu sonrasında Bitcoin fiyatının daha fazla düşebileceğini belirtmişti. Uzman, BTC’nin 10.000 dolara doğru gittiğinden emin olmaya başladığını vurguladı. Kritik açıklama, Barry Silbert’in Digital Currency Group’un bir yan kuruluşu olan kripto para şirketi Genesis’in, finansman olmadan potansiyel olarak iflas edebileceği konusunda uyarıda bulunmasından sonra geldi. İddiaya göre Genesis, 1 milyar dolarlık yeni finansman sağlayamadığı için 16 Kasım’da para çekme işlemlerini askıya almak zorunda kaldı. Ancak şimdilik Genesis, iflas başvurusunda bulunmayı planlamadığını söylüyor. The Wall Street Journal’a göre firma şimdi kurtarma planında hedefini 500 milyon dolara düşürdü. Hayes, FTX krizi sonrası ortaya çıkan yeni kriz nedeniyle  Bitcoin’in 10.000 dolara düşebileceğini yineledi.  BTC, Pazartesi günü, Bitstamp borsasında iki yılın en düşük seviyesi olan 15.479 dolara düştü.

Yönetici ayrıca Bitcoin 10.000 dolar seviyesine düştüğünde satın almaya hazır olduğunu yineledi. Hayes, Bitcoin’in 8 Kasım’da 15.000 dolara düşeceğini doğru bir şekilde tahmin etmişti. BTC, o dönemde 19.000 doların üzerinde idi. 9 Kasım’da Bitcoin, Kasım 2020’den bu yana en düşük seviye olan 15.623 dolara çakıldı Geçen hafta, yönetici, Mart 2023’te sona erecek olan 15.000 dolarlık kullanım fiyatıyla bazı Bitcoin satış opsiyonları satın aldığını açıklamıştı. Tweet, Bitcoin fiyatının 19.244 dolara yaklaştığında geldi.

Uzun Vadede Beklenti Ne Yönde?

Birçok analist gibi Hayes, 2023 yılı için iyimser bir tablo çiziyor. BTC‘nin uzun vadede toparlanacağına inanan uzman, dipten alımların fırsat olduğuna dikkat çekiyor. Hayes, kripto paraların  yeni zirvelere ulaşmadan önce panik satış nedeniyle  yeni dip seviyelerin görüleceğine inanıyor. FTX çöküşünü, 2008 borsa çöküşüyle ​​karşılaştıran Arthur Hayes, işlerin yoluna gireceğine dikkat çekti.

Kripto para piyasası, yüksek volatilite, suç, iflaslar ve likidite krizi ile belirsiz bir sürece girdi. Kripto depolama çözümü sağlayıcısı Ballet Global Inc.’in kurucusu Bobby Lee de Bloomberg’e FTX krizinin etkisinin devam edeceğini ve herhangi yeni bir kriz karşısında  Bitcoin‘in 10.000 dolara kadar düşebileceğini de sözlerine ekledi.

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