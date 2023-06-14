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FTX’in kurucusu Sam Bankman-Fried hakkındaki iddianameye yeni suçlamaların eklenmesini geçici olarak engelledi. Bahamalı bir yargıç yeni suçlamaların onaylanmasını engelledi.

Sam Bankman-Fried, Amerika Birleşik Devletleri iddianamesine yeni suçlamaların eklenmesini geçici olarak engellemeyi başardı. Bahamalı bir yargıç, ülkenin başsavcısının yeni suçlamaları onaylamasını engelledi.

Sam Bankman-Fried Davasında Son Durum

FTX’in kurucusu Bahamalar’da hükümetin yeni suçlamaları onaylamasını engelleyen bir mahkeme kararının onaylanmasıyla büyük bir kazanım elde etti. Yetkililer, New York’a iadesinin ardından belirli rüşvet ve kampanya finansmanı suçlamalarını eklemişti.

İleri sürülen argüman ise yeni suçlamaların Bahamalar’dan iade anlaşmasına dahil edilmemiş olmasıydı. Bu yeni gelişmenin ABD’deki davayı geciktirebileceği ve SBF destanındaki dramı daha da arttıracağı ve yakın zamanda bir çözüme ulaşılamayacağı konuşuluyor. SBF şu anda 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılmış durumda.

FTX Kurucusunun Görevden Alınması Teklifini Reddetti

SBF davasındaki savcıların da son zamanlarda söyleyecekleri çok sayıda şeyi olduğu kripto çevrelerinde konuşulan bir gerçekti. Kısa bir süre önce kurucunun suçlamaları reddetme teklifinin haksız olduğunu belirttiler. SBF, dolandırıcılıktan komploya kadar uzanan 13 suçlamayı kabul etmedi. Savcılar ise konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

İddianame, sanığın ve suç ortaklarının Alameda’nın mali durumuyla ilgili olarak kredi verenlere yanlış ve yanıltıcı beyanlarda bulunduklarını yeterince iddia etmekte. Daha fazla ayrıntıya gerek yok.

Aynı zamanda, davanın ne zaman kapanacağı konusunda da bazı şüpheler var olmaya devam ediyor. Avukatı, bu yeni çıkan karmaşıklıkların da eklenmesi halinde Bahamalar’daki davanın aylar ya da yıllar sürebileceğini açıkladı.

FTX’in Müşteri İsimlerini Gizlemesine İzin Verildi

Bu arada FTX, iflas davasındaki tüm dosyalardan müşterilerin isimlerini kaldırmak konusunda mahkemeden bir yetki aldı. Bunun söz konusu kişileri dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı riski altına sokacağı savunuluyor.

Medya kuruluşları arasında listeye erişim sağlamak için bir baskı var olmaya devam ediyor. Tüm müşteri isimlerinin çıkarılması yetkisi, erişim isteyen medya kuruluşları için şüphesiz bazı hayal kırıklıklarına neden olabilir.