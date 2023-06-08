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Öldürülen Kripto Para Milyoneri Hakkında Yeni Detaylar: Kripto Para İle İlgili!

Özet

  • John Forsyth, geçtiğimiz tarihlerde ABD'de ölü olarak bulundu.
  • Kripto para milyonerinin daha önce de kripto para kaynaklı kaçırıldığı ortaya çıktı.
  • Aile, olayın kripto paralarla ilgili olduğunu düşünüyor.
22:00
8 Haziran 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para sektörü 2021 döneminde yaşadığı boğa sezonu sonrasında, sosyal medya üzerinde çok fazla paylaşım yapan milyonerlerin karıştığı üzücü olaylarla da anıldı. Geçtiğimiz ay yaşanan bir olay ise hala tam olarak aydınlatılamadı. ABD, Missouri eyaletinde yaşanan olay, Ozarks gölü etrafında büyük izler bıraktı. Geçen ay göl çevresinde vurularak ölü bulunan kripto para milyonerinin ailesi, olayın aslında bir kripto para kaynaklı adam kaçırma olduğunu iddia etti.

Kripto Para Yatırımcısı Kaçırıldı

Kripto para yatırımcısı ve acil doktoru olan John Forsyth, 21 Mayıs tarihinde kayıp olarak duyuruldu. Kayıp bildiriminden dokuz gün sonra ise kendisinin vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Fox News’e demeç veren Forsyth’in erkek kardeşi Richard ise konu hakkında şunları vurguladı:

“Sinirliyiz çünkü bilgisiz bırakıldık. Kardeşimin ölümü ile ilgili neler olduğunu hala bilmiyoruz. Saatlerdir dedektiflerle konuşuyoruz ancak netlik yok. Missouri eyalet polisi bize, bizim onların bildiğini zannettiğimizden çok daha fazlasını bildiklerini aktardı.”

Doktorun en son Cassville isimli küçük bir kasabadaki Mercy hastanesinden çıkarken görüldüğü belirtiliyor. Aracının açık bir şekilde yerel bir parkta bulunması ise şüpheleri artırmış. Araç içerisinde ise beş cep telefonu, bir iş çantası ve bir cüzdan ile pasaport bulunmuş.

Aile ise vefat eden kardeşin, “tehlikede olabileceğine” dair aileyi uyardığını aktarıyor. John’un Şubat 2022’de kaçırıldığının, bir arkadaşları tarafından kendilerine aktarıldığını belirten aile üyeleri, John’un belirli bir ödeme sonrasında serbest bırakıldığını da vurgulamakta. Adam kaçırmanın kripto para yatırımı ile ilgili olduğu da ifade ediliyor.

Türkiye’de Kripto Fidye Olayı

Aslında kripto para sektöründe adam kaçırma olayları hızla artıyor. Türkiye’de de yıllar önce benzer bir durum yaşandı. 2021 tarihinde yaşanan olayda, Üsküdar’da oldukça korkutucu bir durum ortaya çıkmıştı. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda şüpheliler o tarihlerde gözaltına alınmıştı ve BTC o tarihlerde 60.000 dolar gibi rekor bir fiyata ulaşması ile bütün dikkati sektöre çekti. Aslında tam olarak bu sebepten, kripto para sektöründeki anonimliğin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Önümüzdeki yıllarda da bu olaylarda azalma değil, artış beklenebilir.

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