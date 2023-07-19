ABD’li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yılın ikinci çeyreğine ilişkin kazanç raporunu bugün ABD borsalarının kapanmasının hemen ardından açıklayacak. Tesla’nın bilançosunda güncel fiyatlarla 321.73 milyon dolarlık Bitcoin (BTC) tutuyor olması, geçmiş çeyreklik kazanç raporlarında olduğu gibi yılın ikinci çeyreğindeki kazanç raporunun da kripto para piyasası için önemli hale getiriyor.

Tesla’nın Beklenen 2’nci Çeyrek Raporu

Ünlü milyarder Elon Musk‘ın kurucusu olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını bugün ABD borsalarının kapanmasından hemen sonra, yani saat 23.00’dan sonra açıklayacak. Yakın zaman önce şirketin ikinci çeyrekte Model 3 ve Model Y araçlardan yaklaşık 480 bin araç ürettiği ve bu araçların 466 binden fazlasını teslim ettiği açıklanmıştı. Bununla birlikte Tesla’nın füturistik tasarıma sahip elektrikli kamyoneti Cybertruck, Texas’taki Gigafactory nin üretim bandından indiği duyuruldu.

Wells Fargo, Tesla için eşit ağırlık notunu yinelerken, şirketin ikinci çeyrek kazanç raporu ve web yayını öncesinde hisse senedi için 12 aylık fiyat hedefini, 170 dolardan 256 dolara çıkardı. Wells Fargo analistleri, otomobil üreticisinin 0,79 dolarlık konsensüs tahmininin biraz altında olan 0,75 dolarlık hisse başına kazanç (EPS) raporlayacağını öngörüyorlar.

Analistler, Tesla araçlarının ortalama satış fiyatlarının (ASP’ler) ilk çeyrekteki 47 bin dolara kıyasla 46 bin dolara düşeceğini tahmin ederken, bu düşüşü fiyat indirimlerine ve ikinci çeyrekte daha az elverişli araçlarındaki azalmaya bağlıyorlar. Wells Fargo ayrıca Model Y ve Model 3’ün fiyatlarında çeyrekten çeyreğe yaklaşık yüzde 4,5’lik bir düşüş öngörüyor. Bu toplamda yaklaşık yüzde 13’lük bir düşüşe işaret ediyor.

Wells Fargo ayrıca şirket için 2023 EPS tahminini 3,40 dolardan 3,25 dolara, 2024 tahmini 3,75 dolardan 3,60 dolara ve 2025 tahminini ikinci çeyrekteki fiyat indirimlerini yansıtacak şekilde 3,85 dolardan 3,75 dolara indirdi. Model 2 satışlarındaki artış ve şarj büyümesinden dolayı 2026 tahminini 3,75 dolardan 4,30 dolara yükseltti.

TSLA hisseleri son 12 ayda yaklaşık yüzde 18, geçen yıla göre neredeyse yüzde 136 yükseldi. Şirketin hisseleri bugün piyasa öncesi işlemlerde yüzde 1,02 artışla 293,34 dolara yükseldi.

10 Bin 725 BTC’nin Akıbeti Belli Olacak

Tesla, 2021’in Ocak ayında 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını açıklaması kripto para piyasasında büyük hareketliliğe neden olmuş, bu açıklamadan sonra Bitcoin’in değeri yüzde 14 artarak o dönem için yeni bir rekor kırarak 43 bin 968 dolara çıkmıştı. 2021’in ilk çeyreğinde elindeki BTC’lerin bir kısmını satarak 272 milyon dolar gelir elde ettiğini açıklayan şirket, bu satışın ardından Temmuz 2021’de BTC varlıklarının yüzde 75’ini sattığını açıkladı.

Bilançosunda 321.73 milyon dolar değerinde 10 bin 725 adet BTC kalan Tesla, son satış duyurusunun ardından ne yeni bir BTC alımı ne de yeni bir BTC satış yaptığını açıkladı. Tesla şu anda bilançosunda tuttuğu BTC adeti ile MicroStrategy ve Marathon‘un hemen ardından üçüncü sırada yer alıyor. Bu durum şirketin çeyreklik kazanç raporlarını kripto para piyasası için son derece önemli hale getiriyor. Çünkü şirketin yeni BTC satışı yaptığını açıklaması fiyat üzerinde negatif, ek alım yaptığını açıklaması ise pozitif bir etkiye sahip olacak.