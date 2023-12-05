Mutlaka Radarınızda Olması Gereken Altcoin’de İbre Yukarı Döndü! Parlama Zamanı Geldi!

Dogecoin (DOGE) geçtiğimiz iki hafta boyunca kayda değer bir toparlanmayla 0,075 dolardan yakın zamandaki zirve seviyesi 0,091 dolara tırmanarak yüzde 28,8’lik etkileyici bir artış yaptı. Fiyattaki bu artış, Dogecoin’in yakın zamanda çeşitli uzay programlarıyla ilişkilendirilmesiyle desteklenen olumlu yatırımcı duyarlılığıyla desteklendi. Bu yükseliş sırasında DOGE’nin fiyatı uzun süredir varlığını koruyan üçgen formasyonun direnç trend çizgisini aşarak potansiyel bir trend dönüşüne işaret etti.

Dogecoin Fiyat Analizi

Dogecoin’in fiyatı iki yılı aşkın bir süredir bir simetrik üçgen formasyonunun birbirine yaklaşan trend çizgileri arasına hapsolmuş durumdaydı. Bu grafik formasyonu, altcoin‘i Mayıs 2021’den Mayıs 2022’ye kadar geçirdiği önemli düşüş trendinin ardından uzun bir konsolidasyon aşamasına soktu.

Nitekim kripto para piyasasının kademeli olarak toparlanma modunda girmiş olmasıyla birlikte DOGE’nin fiyatı Ekim ortasından bu yana güçlü bir yükseliş yaptı. Fiyat 0,0572 dolardan 0,089 dolara yükselerek yalnızca iki ay içinde yüzde 55’lik bir büyüme kaydetti.

Özellikle 2 Aralık’ta alıcılar grafikteki üçgen formasyonunun üst sınırından fiyatı yükselterek piyasa duyarlılığında önemli bir değişime neden oldu. Formasyonun mantığına göre üst trend çizgisinin yeniden test edildiği her yüksek salınım üçgen formasyon için bir hedef olarak hizmet edebilir ve DOGE’nin fiyatındaki toparlanma yörüngesinin yüzde 78,84’lük potansiyel bir büyümesine karşılık gelen 0,22 dolara doğru önemli bir artışı hedefletebilir. Bununla birlikte, bu beklenen yükselişte 0,105 dolar ve ardından 0,132 dolar engelleri bulunuyor.

Dogecoin ve Bitcoin Fiyat Performansı

Bitcoin ile karşılaştırıldığında, her iki kripto paranın fiyatında son iki haftada önemli ölçüde toparlanma görüldü. Bitcoin’in fiyatı tutarlı bir şekilde artsa da Dogecoin’in fiyat yörüngesi ara sıra geri çekilmeler söz konusu. Bu nedenle, DOGE yatırımcıları ara düzeltmelere karşı direnç göstermek ve bu düşüşleri bir satın alım fırsatı olarak görmeleri gerekiyor.

Günlük zaman dilimi fiyat grafiğindeki Bollinger Bandı (BB) göstergesinin üst sınırındaki yükseliş, alıcıların altcoin’de agresif bir tutumda olduğunu yansıtıyor. Dahası Hareketli Ortalama Yakınsama ve Iraksama (MACD) göstergesi ve sinyal hattı arasındaki boğa geçişi DOGE’de bozulmadan kalan bir toparlanmaya işaret ediyor.