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Her geçen yıl kripto para endüstrisinin aşması gereken yeni sorunlar doğuyor. İyi olan tek şey sorunun gittikçe büyümesi. İlk zamanlar kimse Bitcoin ve diğerlerini umursamıyor, başarısız olacaklarını söylüyorlardı. Sonrasında onu kumara benzetmeye başladılar. Ardından fidye yazılımlarıyla yan yana gelen endüstri uzun süre böyle anıldı.

Kripto Paraların Büyüyen Sorunları

2017-18 boğa döneminden önce fidye yazılımları eşittir Bitcoin şeklinde bir algı vardı. WannaCry burada etkili oldu. Bu döneminde ardından uzun süren sıkıcı dönemler ve Bitcoin kurumsalların odağı haline gelince bu sefer daha büyük düşmanları oldu. Şimdi de Bitcoin ile sorunu olmayan düzenleyiciler birçok altcoinin yasalara uygun olarak sunulmadığından şikayetçi. Bir sonraki aşamada kripto paralar yasal zemin bulduğunda en büyük yatırımcıların bu alana geldiğini görebiliriz.

Elbette öncesinde “savaş” sürecinin tamamlanması gerekiyor. SEC öncülüğünde başlayan düzenleyici savaş, kripto paraları kabul eden ve onu yasal sınırlara zorlayan bir sürece eviriliyor. Kripto paralar sorunlarıyla birlikte büyüdüğü için bu yeterince uzun vadede o kadar da ciddi bir problem değil. Elbette geleceği bilemeyiz ancak geçmiş bunu söylüyor.

Coinbase Hisseleri

Moody’s Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun bu hafta başında kripto borsasına dava açmasının ardından Coinbase‘in görünümünü durağandan negatife çevirdiğini duyurdu. ABD’nin en büyük borsasının gözünün yaşına bakmayan kredi derecelendirme kuruluşu savaşın ortasında bölgenin en büyük aktörünü gayet normal biçimde cezalandırdı.

“Görünümün durağandan negatife çevrilmesi, SEC’in suçlamalarının Coinbase’in iş modeli ve nakit akışları üzerindeki belirsiz etkisinin büyüklüğünü yansıtıyor”.

Coinbase, düzenleyici eylemlerin “kötü kazanılmış kazançların geri ödenmesini” içeren olası sonuçlarıyla karşı karşıya, faiz ve cezalar ile yüzleşmesi gerekebilir.

“Moody’s, Coinbase’in koronavirüs pandemisinin başlamasından sonra meydana gelen faaliyet artışının ardından yaşadığı işlem gelirindeki düşüşün olumsuz etkisini hafifletmeye hizmet eden gider yönetimine odaklanmayı sürdürmesini bekliyor”

Dava günü 51,6 dolara kadar düşen COIN hisseleri bugünü 54,9 dolarda kapattı. Bitcoin cephesinde olduğu gibi burada da panik sona ermiş görünüyor. Belki de şimdilik.