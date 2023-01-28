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Milyonluk Aboneli Analist Bombayı Patlattı: Bu Altcoin En Az Yüzde 200 Yükselebilir!

Kripto para YouTube kanalı Coin Bureau'nın anonim sunucusu Guy, en büyük akıllı sözleşme platformunda ciddi bir yükselişin olmasını beklediğini açıkladı.
15:33
28 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para YouTube kanalı Coin Bureau’nın anonim sunucusu Guy, en büyük akıllı sözleşme platformu Ethereum‘da (ETH) ciddi bir yükseliş beklediğini açıkladı. İşte analistin ETH için beklentisi.

ETH Rekor Tazeleyebilir

Guy, 2.21 milyon YouTube abonesine, Ethereum’un 2022’nin en düşük seviyesinden yüzde 55’in üzerinde yükseldikten sonra bu yıl daha yüksek bir fiyat seviyesine ulaşarak rekor tazelemesinin muhtemel olduğunu iddia etti.

Popüler kripto para analistine göre, ETH‘nin geçen yıl iş ispatından (Proof of Work) hisse ispatı (Proof of Stake) mekanizmasına geçmesinin getirdiği deflasyonist yapısı, bir sonraki boğa döngüsü sırasında piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para için yeni bir rekor seviyenin gelmesini tetikleyebilir:

Yıl sonuna kadar daha yüksek bir ETH fiyatı görmemizin muhtemel olduğunu düşünüyorum. Ve bir sonraki boğa koşusunun sancıları içinde, deflasyonun ETH’yi tüm zamanların en yüksek seviyelerinin üzerine zorlaması tamamen gerçekçi görünüyor.

2021’in Kasım ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4 bin 900 dolara ulaşan Ethereum, bu yazının yazıldığı sırada bin 575 dolardan işlem görüyor. Güncel fiyatlarla ETH’nin rekor tazelemesi yüzde 200’ün üzerinde yükseliş anlamına geliyor.

Ethereum’un Karşı Karşıya Olduğu Riskler İçin de Uyardı

Öte yandan Guy, Ethereum’un karşı karşıya olduğu riskler konusunda da uyararak “Önümüzde Ethereum için bir dizi risk var. İlk olarak, kripto para piyasasının genel görünümü ve makro ortam. Ethereum’un güncellemeleri ne kadar etkileyici olursa olsun, daha geniş ortam kötü bir görüntü veriyorsa olumu gelişmeler fiyatı hareket ettirmeyecektir. Piyasalar son günlerde daha da toparlanmış olsa da, bu rallinin hız kesmeden devam etmesini beklemek için biraz erken olduğunu düşünüyorum. ETH’nin düzenleyici statüsüne ilişkin daha geniş çaplı endişeler de var. Bir menkul kıymet tanımlamasının olası olmadığını düşünsem de, bu hesaba katmamız gereken bir risk. Bir diğer risk de elbette merkezileşme. Ethereum’un diğer Layer 1’lerle rekabet halinde olduğu gerçeğini de göz ardı etmiyorum. Birçoğu iyi finanse ediliyor ve ekosistemlerini büyütüyorlar.” ifadelerini kullandı.

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