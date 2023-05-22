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5 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan dev kripto para borsası Hotbit, tüm borsa işlemlerini durdurduğunu açıklamasıyla kripto para dünyasının gündemine oturdu. Kripto para borsasından konuya ilişkin olarak yapılan duyuruda, kullanıcılardan borsada kalan varlıklarının tamamını 21 Haziran’a kadar çekmeleri istendi.

Tüm Borsa İşlemleri Durduruldu

Kripto para borsası Hotbit, günün ilk saatlerinde yaptığı açıklamada tüm borsa işlemlerinin durdurulduğunu duyurdu. Kripto para borsasının resmi Twitter hesabı Hotbit News’den yapılan duyuruda, “Hotbit ekibi, 5 yıl 4 ay boyunca 5 milyon kullanıcısıyla oldukça harika bir kripto şovuna katılmaktan gurur duydu. Ancak, 22 Mayıs saat 07.00’dan itibaren tüm borsa işlemlerini durdurma kararı aldığımız için büyük üzüntü duyuyoruz.” notu düşüldü.

Hotbit, kullanıcılardan borsada kalan tüm varlıklarını 21 Haziran saat 07.00’dan önce çekmelerini talep etti.

Hotbit’i Kepenk İndirmeye Götüren Süreç 3 Maddede Özetlendi

Hotbit ekibi kripto para borsasının kepenk indirmek zorunda kalmasını üç nedende açıkladı. İlk neden olarak 2022’nin Kasım ayında FTX borsasının iflas etmesi, en büyük stablecoin USDC‘nin ABD doları sabitinin bozulması gibi kripto para borsasının nakit akışını etkileyen krizler gösterildi. İkinci neden olarak, son dönemde merkezi kripto para borsalarının yaşadığı problemlerin kullanıcılarda oluşturduğu etkiler ve ülkelerin üzerinde çalıştığı ya da getirdiği düzenlemeler işaret edildi. Hotbit ekibi, tüm bunların sonucunda insanların merkezi çözümlerden ziyade merkeziyetsiz çözümlere yöneldiği üzerinde duruyor.

Kepenk indirmeye gerekçe olarak gösterilen son neden ise staking konusu. Compound aracılığıyla DeFi tarafında gösterdiği faaliyetleri referans gösteren Hotbit ekibi, alanda yaşanan hack saldırıları, krizler ve suistimallerden dolayı büyük miktarda fon kaybettiğini belirtiyor.

Hotbit’in kepenk indirmek zorunda kalmasının ardından kripto para dünyasının katılımcıları tozlu raflardaki yerini alacak olan bir sonraki borsanın hangisi olacağı üzerine spekülasyonlar yapmaya başladılar.