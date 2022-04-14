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Bir Türk Şirketinden Metaverse Dijital Deneme Kabini Deneyimi

Web2'nin web3'e evrildiği teknolojik inovasyonu bu Türk şirketi de yakalayarak, metaverse'de dijital mağazalarda deneme kabini deneyimi sunuyor.
13:04
14 Nisan 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

NFT’lerin ve metaverse’ün 2021’in sonlarında çok yüksek bir trend yakalamasıyla beraber popülaritesi de giderek artıyor. Birçok yazılım dışı şirketler de blockchain uygulamalarına yönelerek web2’nin web3’e inovasyonunu takip etmeye çalışıyor. Bunun yanı sıra web2 tabanlı teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin de yavaş yavaş blockchain ve web3 tabanlı şirketlere geçtiğini görmekteyiz. Bu inovasyonu Türkiye’de bir yapay zeka ve yazılım şirketi olan Size&Me de takip ediyor. Size&Me, platformunda yer alan kullanıcılara, metaverse’de dijital deneme kabini deneyimi sunmayı hedefliyor.

Web3’ün Getirdikleri

Metaverse’de yapılan projeler, hayal gücümüzü aşarak artık arşa ulaşıyor. Müzik sektörü için 3 boyutlu festival ve konser deneyimi, sanat için dijital sergi ve müzayedeler, oyun için para harcayan oyuncunun artık play to earn (p2e) modeliyle para kazanmaya evrilmesi ve moda dünyası içinse dijital defileler ve mağazalar birçok projede yerini alıyor.

VR gözlüklerle bu deneyimler, gerçeklik hissi katmasının da ötesinde artık gerçeğin dijitale dönüşmesine şahit oluyor. Birçok firmanın, dijitalin gerçeğe dönüşmesini yani AR (Artırılmış Gerçeklik) teknolojisini de kullandığını görüyoruz. Size&Me platformunda ise kullanıcılar, metaverse’de kullanıcı avatarlarını oluşturduktan sonra bu avatarlarla dijital mağazada deneme kabinlerinde ürünlerini denemeye başlıyor. Eğer kullanıcılar doğru bedeni giymezse bu, yapay zeka ile desteklenen uyumsuz ifadelerle anlık olarak avatar tepkileriyle destekleniyor. Bu çözümler, metaverse’te öncülük edecek avatar oluşturma ve giydirme konseptlerini temel alıyor.

Metaverse ile Gerçek Çözümler!

Size&Me ve metaverse’de hayat bulan diğer projeler, gerçekliği dijitale taşımanın ötesinde dijitali de gerçeğe taşımayı hedefliyor. Birçok sektör, teknolojinin evrimi ile beraber bunu sadece bir hype’ı yakalamak olarak görmüyor ve günlük yaşamda bize ne tarz çözümler sunabilir güdüsü ile yaklaşıyor. Çağ ilerledikçe zaman, hepimiz için önemli bir kavram haline gelmeye başlıyor.

Hali hazırda kurye ile desteklenen birçok firma web2 tabanlı uygulamalarda online alışverişi bizlere sağlıyor. Ancak bu alışveriş sonrası bizler, gelen ürünü iade etmek veya değiştirmek durumunda kalabiliyoruz. Dolayısıyla web3 ile desteklenen metaverse platformu Size&Me, dijital deneme kabini deneyimi ile bu değişimleri ve zaman kaybını önlemeyi planlıyor.

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