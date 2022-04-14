Tesla'nın Ceo'su ve kurucusu Elon Musk, her yaptığı hamle ile direkt bu meme tokenın fiyatını etkilerken bunlara yeni bir tanesini daha ekliyor.

Elon Musk, Twitter’da %9,2’lik hisse almasıyla adından sıkça söz ettirmişti. Hali hazırda Twitter’ı aktif bir şekilde kullanan ve takipçilerinin fikirlerine önem veren Musk, Twitter’ın tamamını satın alabilir. Dolayısıyla bu, DOGE’nin fiyatını etkileyebilir.

Musk’ın Etkili Hamleleri

Tesla’nın kurucusu Elon Musk, her ne kadar %9,2 hisse ile Twitter’ın en büyük hissedarı olsa da bu onu durdurmuyor. Bu gelişme elbette ki Elon Musk’ın da hayranı olduğu meme token olan Dogecoin (DOGE)’yi de direkt olarak etkiliyor. Haberin duyulması ile DOGE, fiyat artışına geçmiş olarak gözüküyor.

Elon Musk’ın hemen hemen her hamlesi, DOGE ile bağdaştırılıyor ve DOGE yatırımcılarını tetikliyor. Musk, Twitter’da hisse satın aldığında bu, yine DOGE’nin fiyatına etki etmişti. Hatta Dogecoin yatırımcıları ve kripto takipçileri, Musk’ın Twitter’da DOGE’nin bağış ödeme yöntemi olarak kullanılmasını sunacağını düşünüyor. DOGE’nin kurucusu, bunu sıkça Twitter’da gündeme getiriyor.

DOGE’nin Fiyat Hareketleri

Bu yazı yazılırken ise DOGE, son 24 saatteki %4’ün üzerindeki artışıyla yaklaşık 0,1435 dolardan işlem görüyor. Uzmanlar, bu artışların domino etkisi gibi devam edebileceğini söylüyor. Piyasa değerine göre ilk yirmi kripto para birimine bakıldığında geçtiğimiz son 12 güne göre yükselişler bugün kaydedilse de DOGE, daha net bir fiyat artışı ile karşımıza çıkıyor. Ayrıca DOGE, haftalık olarak %1,3 ve aylık olarak ise %30’a yakın artış göstermesi ile kayıplarını telafi ettiğini ve artık yükselişleriyle kazanç sağlattığını ispatlıyor.

Tüm bunların ötesinde DOGE, Musk’ın bu hamlesi ile tetiklenen yükselişlerinde eğer 0,15 dolara kadar ulaşabilirse bu onu daha ileri fiyat seviyelerine kadar ilerletebilir. Ayrıca Musk, DOGE’nin artık Twitter’da bağış yöntemi olarak kullanılması için adımlarını atarsa bu DOGE’nin fiyatını 1 dolara kadar dahi çıkartabilir.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.