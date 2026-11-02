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Mercado Bitcoin güvenlik ihlali sonrası transferleri geçici durdurdu

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Brezilyalı borsa Mercado Bitcoin, güvenlik ihlali sonrası transferleri geçici durdurdu.
  • 📌 Şirket, kullanıcı varlıklarının ve kişisel verilerin olaydan etkilenmediğini açıkladı.
  • 🌐 İlk incelemeye göre $USDT de dahil olmak üzere 40 milyon doların üzerindeki şüpheli hareket birçok ağa yayıldı.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç
Memetoro

Brezilya merkezli kripto para borsası Mercado Bitcoin, bir güvenlik ihlalini tespit etmesinin ardından kripto para yatırma ve çekme işlemlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Şirket, olayın kullanıcıları zarara uğratmadığını ve kişisel verilerin etkilenmediğini bildirdi. Mercado Bitcoin, Latin Amerika’nın önde gelen kripto para platformları arasında yer alıyor.

İçindekiler
1 Önlem amacıyla işlemler askıya alındı
2 Şüpheli cüzdan adresleri paylaşıldı
3 Ripple ortaklığı öne çıkıyor

Önlem amacıyla işlemler askıya alındı

Şirket, sabah saatlerinde sistemlerinden birinde bir güvenlik sorunu saptadığını, sorunun kısa sürede kontrol altına alındığını duyurdu. Buna rağmen güvenlik ekiplerinin incelemeyi derinleştirmesi ve etkilenmiş olabilecek varlıkları belirlemesi için yatırma ve çekme işlemleri geçici olarak askıya alındı.

Mercado Bitcoin, sistemlerinden birindeki güvenlik sorununu hızla hafiflettiğini, olayın müşterilere zarar vermediğini ve veri ihlaline yol açmadığını açıkladı.

Borsa, operasyonların güvenli biçimde yeniden devreye alınması için çalıştığını ve müşterilere resmi kanalları üzerinden düzenli bilgi vereceğini belirtti. Şirket ayrıca olayın incelenmesi için yetkili makamlarla da temas halinde olduğunu kaydetti.

Şüpheli cüzdan adresleri paylaşıldı

Mercado Bitcoin, son güncellemesinde olayla bağlantılı şüpheli işlemlere ait bazı kripto para cüzdan adreslerini de yayımladı. Bu adımın, blokzincir araştırmacıları ile sektördeki diğer kurumların farklı ağlar üzerindeki muhtemel riskli varlık hareketlerini izlemesine yardımcı olması amaçlanıyor.

Blokzincir güvenlik şirketi Hypernative tarafından paylaşılan ilk incelemeye göre, olay çeşitli ağlara yayılmış 40 milyon doların üzerinde şüpheli kripto para hareketiyle ilişkili olabilir. Bu değerlendirme Bitcoin, Ethereum, Solana, Tron, Polygon, Arbitrum, Avalanche, BNB Smart Chain ve Stellar ağlarını kapsıyor.

Hypernative’in ilk analizine göre şüpheli işlemlerin toplamı 40 milyon doların üzerine çıktı ve hareketler birden fazla blokzincir ağına yayıldı.

Tether Üst Yöneticisi Paolo Ardoino da güvenlik olayıyla bağlantılı 4,5 milyon USDT’nin stabilcoin ihraççısı tarafından dondurulduğunu açıkladı. Bu gelişme, olayla ilişkilendirilen varlıkların bir bölümüne daha erken aşamada müdahale edildiğini gösteriyor.

Ripple ortaklığı öne çıkıyor

Mercado Bitcoin, Ripple ile kurduğu iş ortaklığıyla da biliniyor. Ripple, San Francisco merkezli bir blokzincir şirketi olarak sınır ötesi ödeme çözümleri geliştiriyor. Ekim 2024’te Ripple, Mercado Bitcoin’in Brezilya’da uçtan uca yönetilen ödeme çözümünü kullanan ilk müşteri olacağını duyurmuştu.

İki şirket arasındaki iş birliği, Brezilya ile Portekiz arasındaki sınır ötesi para transferlerini kolaylaştırmayı ve hazine operasyonlarını daha verimli hale getirmeyi hedefliyordu. Taraflar ayrıca hizmeti, Mercado Bitcoin’in kurumsal ve bireysel kullanıcıları için uluslararası ödemeleri destekleyecek şekilde genişletmeyi planlamıştı.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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