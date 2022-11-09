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Meme Token’larda Son Durum: DOGE ve SHIB’de Kritik Seviye!

Piyasalarda yaşanan düşüşlerin ardından popüler meme token'larda son durum ne? Dogecoin (DOGE) ve Shiba Inu'de (SHIB) kritik seviyeler hangileri?
22:56
9 Kasım 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın hacim bakımından lider olan kripto para borsası Binance ve FTX arasında yaşanan gerginliklerin ardından piyasalarda derin düşüşler yaşandı. Birçok altcoin ciddi kayıplar verirken meme token’larda son durum ne?

Dogecoin (DOGE)

Dogecoin’in altı saatlik grafiklerinden elde edilen verilere göre, DOGE fiyatının 29 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde çift tepe formasyonu oluşturduğundan beri bir düşüş ivmesi içerisinde. Çift tepe formasyonu, düşüş eğilimi olarak kabul edilir ve genellikle değer kayıplarına yol açar. Ayrıca model göreceli güç endeksi’nin (RSI) düşüş eğilimi ile birleştirildiği belirtiliyor. Kripto para biriminde yaşanan aşağı yönlü hareket, fiyatın 8 Kasım tarihinde 0,077 dolara kadar gerilemesine neden oldu.

Yaşanan düşüşün ardından gelen yükseliş, satın alma baskısının bir işareti olarak kabul edilen daha düşük bir fitil oluşturdu. Ayrıca RSI artık aşırı satılmış durumda. Katalizör daha öncesinde bu seviyedeyken, önemli bir DOGE fiyat sıçraması meydana gelmişti. Ayrıca kripto para biriminde yaşanabilecek olası bir yükseliş ivmesinde fiyat artışının önünde engel oluşturabilecek seviyenin 0.108 dolar olabileceği öne sürüldü. Bu nedenle Dogecoin fiyatının çizgiden mi yoksa 0,077 dolar alanından mı kırıldığı, fiyat tahmininin yükseliş mi yoksa düşüş mü olduğu yönünü belirleyebilir.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu fiyatı, 14 Ağustos tarihinden bu yana azalan bir direnç çizgisinin altında düşüyor. Popüler meme token 27 Ekim ile 2 Kasım arasında dört kez doğruladı ve her seferinde DOGE fiyatına benzer şekilde uzun üst fitiller yarattı. Bu tür fitiller satış baskısının işaretleri olarak kabul edilir. Ayrıca kripto para biriminde yaşanan ret, 9 Kasım tarihinde 0,0000093 dolara varan bir düşüşe yol açtı. Gelinen seviye, 0,000097 dolarlık alanı destek olarak doğruladı. Belirtilen bölge çok önemli bir destek seviyesi olduğu belirtiliyor. Bunun altında bir kırılma, düşüş oranını hızlandırabilir.

Dogecoin fiyatına benzer şekilde, SHIB fiyatının direnç çizgisinden mi yoksa 0.00000917 dolarlık destek alanından mı kırıldığı gelecek trendi belirleyebilir. Mevcut konum itibariyle, SHIB fiyatının yatay destek alanından aşağı düşmesi daha olası göründüğü belirtiliyor. Meme token’da aşağı yönlü oluşacak bir hareket, yıllık en düşük seviye olan 0.0000071 doların yeniden test edilmesi öngörülüyor.

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