WhaleStats, en büyük 100 ETH balinası olarak tabir edilen adreslerin son 24 saatte en yüksek miktarlarda satın aldığı kripto para birimlerini sıraladı.

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Portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendiren adreslerin cüzdan hareketlerini takip eden ve buna ilişkin güncel veriler paylaşan WhaleStats, en büyük 100 Ethereum balinasının radarındaki kripto para birimlerini sıraladı. WhaleStats verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek miktarlarda satın alınan ilk üç kripto para birimi USDC, USDT ve MATIC oldu.

WhaleStats, Güncel Verileri Paylaştı

WhaleStats, portföyünde bulundurduğu kripto para miktarı bakımından kripto ekosisteminde en büyük 100 Ethereum balinası olarak kabul edilen adreslerin son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek miktarlarda satın aldığı kripto varlıklara ilişkin verileri paylaştı. WhaleStats verilerine göre sırasıyla USDC ve USDT olmak üzere listenin ilk iki sırasını stabil kripto para birimleri oluştururken MATIC te listenin üçüncü sırasına yerleşti.

Öte yandan yine WhaleStats verilerine göre ilk üç sıradaki USDC, USDT ve MATIC’in ardından WBTC, SAND, WETH, BUSD, DAI, aWBTC ve LINK te sırasıyla listede yer aldı ve portföyünde bulundurdukları kripto varlık miktarına göre en büyük 100 ETH balinası olarak kabul edilen adreslerin son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek miktarlarda satın aldığı kripto para birimleri arasını girdi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Bitcoin, güne düşüş ile başladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %2,5’lik bir değer kaybı kaydederek 28.000 doların altına geriledi. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, BTC’deki düşüşün ardından güne düşük oranlı değer kayıpları ile başladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1790 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,16 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Öte yandan Coinglass verilerine göre ise son 24 saatte ortalama 85 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.