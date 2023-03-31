Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   MATIC, SAND ve Bu Altcoin’ler Listede Üst Sıralarda: İşte ETH Balinalarının Radarındaki Kripto Para Birimleri!

MATIC, SAND ve Bu Altcoin’ler Listede Üst Sıralarda: İşte ETH Balinalarının Radarındaki Kripto Para Birimleri!

WhaleStats, en büyük 100 ETH balinası olarak tabir edilen adreslerin son 24 saatte en yüksek miktarlarda satın aldığı kripto para birimlerini sıraladı.
15:45
31 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendiren adreslerin cüzdan hareketlerini takip eden ve buna ilişkin güncel veriler paylaşan WhaleStats, en büyük 100 Ethereum balinasının radarındaki kripto para birimlerini sıraladı. WhaleStats verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek miktarlarda satın alınan ilk üç kripto para birimi USDC, USDT ve MATIC oldu.

WhaleStats, Güncel Verileri Paylaştı

WhaleStats, portföyünde bulundurduğu kripto para miktarı bakımından kripto ekosisteminde en büyük 100 Ethereum balinası olarak kabul edilen adreslerin son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek miktarlarda satın aldığı kripto varlıklara ilişkin verileri paylaştı. WhaleStats verilerine göre sırasıyla USDC ve USDT olmak üzere listenin ilk iki sırasını stabil kripto para birimleri oluştururken MATIC te listenin üçüncü sırasına yerleşti.

Öte yandan yine WhaleStats verilerine göre ilk üç sıradaki USDC, USDT ve MATIC’in ardından WBTC, SAND, WETH, BUSD, DAI, aWBTC ve LINK te sırasıyla listede yer aldı ve portföyünde bulundurdukları kripto varlık miktarına göre en büyük 100 ETH balinası olarak kabul edilen adreslerin son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek miktarlarda satın aldığı kripto para birimleri arasını girdi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Bitcoin, güne düşüş ile başladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %2,5’lik bir değer kaybı kaydederek 28.000 doların altına geriledi. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, BTC’deki düşüşün ardından güne düşük oranlı değer kayıpları ile başladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1790 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 1,16 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Öte yandan Coinglass verilerine göre ise son 24 saatte ortalama 85 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
İlgili Yazılar
İki Analist Arasında Tartışmanın Fitili Ateşlendi! Kripto Paralarda Son Durum!
İki Analist Arasında Tartışmanın Fitili Ateşlendi! Kripto Paralarda Son Durum!
Kripto Paralar Neden Artıyor? Bitcoin (BTC) ve Altcoinlerin Yükseliş Sebebi!
Kripto Paralar Neden Artıyor? Bitcoin (BTC) ve Altcoinlerin Yükseliş Sebebi!
İşte Mart’ın En Çok Kazananları! Bu Beş Altcoin Mart Ayının Performans Yıldızı!
İşte Mart’ın En Çok Kazananları! Bu Beş Altcoin Mart Ayının Performans Yıldızı!
Holo Coin (HOT) İçin Alanının Uzmanları Bakın Ne Diyor! İşte Holo Coin Yorumları Ve Holo Coin’in Geleceği!
Holo Coin (HOT) İçin Alanının Uzmanları Bakın Ne Diyor! İşte Holo Coin Yorumları Ve Holo Coin’in Geleceği!
Ripple’da (XRP) Dönüm Noktası! Bu Seviye Aşılırsa Büyük Hamle Gelebilir!
Ripple’da (XRP) Dönüm Noktası! Bu Seviye Aşılırsa Büyük Hamle Gelebilir!
Shiba Inu’dan (SHIB) Beklenmedik Hamle! Kritik Seviyeyi Aşabilecek Mi?
Shiba Inu’dan (SHIB) Beklenmedik Hamle! Kritik Seviyeyi Aşabilecek Mi?
Shiba Inu Konusunda Mart’ta Yanılmadılar Şimdi Hedef Nisan! Makineler 31 Nisan İçin Ne Tahmin Yaptı?
Shiba Inu Konusunda Mart’ta Yanılmadılar Şimdi Hedef Nisan! Makineler 31 Nisan İçin Ne Tahmin Yaptı?
Alım Fırsatı Mı? Stacks (STX), Mina (MINA), AGIX, Aptos (APT) ve DASH Yorum!
Alım Fırsatı Mı? Stacks (STX), Mina (MINA), AGIX, Aptos (APT) ve DASH Yorum!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Alım Fırsatı Mı? Stacks (STX), Mina (MINA), AGIX, Aptos (APT) ve DASH Yorum!
Axie Infinity (AXS) İçin Güzel Haber! Yeni Ortaklık ve Daha Fazlası!
Yüzde 63 Yükseliş Sinyali Geldi! Nisan Ayından Önce Bu 3 Altcoin’e Bakmadan Geçmeyin!
Altcoinler Yükselecek Mi? Güncel BTC, XRP, AVAX, CHZ, DOGE ve MASK Yorum!
Ya Tamam Ya Devam! Yatırımcıların Yakından Takip Ettiği Bu Altcoin İçin Vakit Daralıyor!
Güncel NFT Haberleri
Yapay Zeka Adımı Geldi! Binance Bicasso Nedir? 10 Soru ve Cevabı!
Teknoloji Devi Amazon “Yanlışlıkla” NFT Planlarını Sızdırdı! İşte Ayrıntılar!
Kripto Para Piyasalarında Bugün! İşte Son 24 Saatte Yaşanan Kritik Olaylar!
Solana Tabanlı NFT Pazar Yeri Kapanıyor: Platformdan Resmi Duyuru Geldi!
Meta (Facebook) Şimdi Açıkladı! Kripto Paralar İçin Kötü Haberi Verdi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Merkezsiz Borsa (DEX) Nedir?
Heyecanla Bekleniyordu dYdX Artık Başlatıyor! DeFi Altcoin Uçabilir!
Dev Kripto Projesinde Kurucular Birbirine Girdi! Altcoin İptal Edildi!
Şimdi Alınabilecek 3 Popüler Altcoin! Onları Farklı Kılan Ne? Neden Fiyatları Patlayacak?
Tepki Çekecek! Avrupa Birliği Kripto Para Düzenlemesini Kabul Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023