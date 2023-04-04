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Dünyanın dört bir yanında düne göre daha fazla insan bugün kripto paralardan haberdar. Ve sayı her gün artıyor. Bu daha fazla potansiyel yatırımcı ve kripto için daha büyük bir etki alanı anlamına geliyor. Peki bu denli büyük etki alanına sahip kripto paraların neye ihtiyacı var? Elbette regülasyonlara, fakat daha kolayı da var. Ona baskı ve yasak uygulamak.

ABD Kripto Baskısı

ABD’li düzenleyici kurumların bir süredir yaptığı şey de tam olarak bu. Kripto şirketlerine gerekli rehberliği sağlamayan ve onları regüle etmekte geç kalan düzenleyiciler şimdi harekete geçiyor. Regülasyonların olmayışı birçok kripto şirketinin geçmişte yıllarca gri alanlarda faaliyet göstermesine neden oldu. Şimdi eski defterleri açan düzenleyiciler bunların hesabını tek tek soruyor. Peki bir kripto şirketinin bundan sonrası için davalardan korunmasının bir yolu var mı?

Yok, peki bunu nerden biliyoruz? Coinbase bu noktada harika bir örnek, ABD borsalarında işlem gören bir şirket ve kapsamlı denetimlerden geçiyor. SEC ile sürekli irtibat halinde ancak SEC ona neyi nasıl doğru yapacağını söylemiyor. Bunun yerine ne yapıyor? Wells bildirimi göndererek onu yakında dava edeceğinin müjdesini veriyor.

Kripto Paraların Kaybedeni

Makro gurusu Raoul Pal, düzenleyici sorunların en iyi ABD kripto firmalarının ülkeyi terk etmesine ve diğer coğrafyalarda güç merkezleri kurmasına neden olacağını söylüyor. Rug Radio podcast’ine verdiği yeni bir röportajda Pal, tıpkı geçmişte birçok Amerikan bankasının daha kolay düzenlemeler için Londra’ya gitmesi gibi, kripto firmalarının da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) sert yaptırımlarından kaçınmak isteyeceğini söylüyor.

“İngiltere, AB gibi kripto hakkında çok güçlü açıklamalar yapıyor. Fransa bile, Macron bile bu konuda konuşuyor. İsviçre de öyle, Singapur da öyle, BAE de öyle, Hong Kong da öyle. Euro-dolar piyasalarını ve FX piyasalarını mümkün kılan ülkeler grubu bu. Hepsi orada Birleşik Krallık bu grupla çok iyi anlaşıyor. Cayman Adaları ise offshore fonlama piyasalarının işleyişi nedeniyle bir diğeridir. Yani hepsi orada. Tahminimce ABD işi batırırsa İngiltere onun ekmeğine yağ sürer. Tahminimce bu fırsatı görüyorlar ve kural kitabını biliyorlar çünkü talep var.”

Pal özellikle Coinbase ve Circle‘dan merkezlerini taşıyabilecek iki potansiyel firma olarak bahsediyor ve Londra’nın zulümden kaçan birçok Amerikan şirketinden faydalanabileceğini söylüyor.