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Luke Broyles: Tüm Para Bu Kriptoya Akacak! Dönüm Noktası!

Özet

  • Yatırımcı Luke Broyles gelecekte Bitcoin'in çok daha büyük ölçüde benimseneceğini düşünüyor.
  • ETF onayı nitelikli yatırımcıların Bitcoin talebini uçurabilir.
  • Glassnode raporu BlackRock başvurusu sonrasında ABD'de talebin arttığını gösteriyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
20:30
9 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para yatırımcılarını cesaretlendiren bir Haziran ayından sonra Temmuz nispeten sakin geçiyor. Anacak sessizlik bozulacak. Makro cephede gelecek veriler ve ETF başvurularıyla ilgili yeni gelişmelerin Temmuz ayında da hareketliliği artırması bekleniyor. Üstelik tarihsel olarak Temmuz büyük kayıplara ev sahipliği yapmadı, çift haneli yükseliş ihtimali bu yüzden yüksek. Peki Luke ne diyor?

Bitcoin’in Geleceği

Yatırımcı Luke Broyles, 8 Temmuz’daki paylaşımında Bitcoin’in nasıl “toplumun temel parası” haline geleceğine dair cesur bir vizyon ortaya koydu. Yapay zekanın (AI) BTC’yi nasıl karşıladığına dair bir yorum olarak başlayan yazısında kısa süre içinde nasıl dünyanın geçerli para birimi haline gelmesi gerektiğine dair dramatik bir taslak oluşturdu.

Broyles’a göre Bitcoin’in temel özelliği olan sabit ve değişmez arzı, onu geleceğe dönük bir varlık olarak benzersiz hale getiriyor.

“Her yenilik (hatta yapay zeka bile) fiyatları rekabetçi bir şekilde aşağı çekmek için olabildiğince hızlı hareket edecektir. Her ülke, fiyatları yükseltmek ve kredi piyasalarını sürdürmek için mümkün olduğunca çabuk para basmaya çalışacaktır. Bu güçlerin her ikisinin de hızı artacak”.

Elbette bu sürede Bitcoin (BTC) emisyonu sabit kalacak ve küçük bir talep patlaması bile onun fiyatını aynı dönemde ciddi anlamda yukarı çekebilecek.

“Bitcoin halihazırda birçok ülkede yüz milyonlarca politik para birimi karşılığında işlem görüyor. Ancak asıl büyük mesele, gelecekteki tüm yeniliklerden elde edilecek tüm refah kazançlarının toplumun temel parası olan BTC’ye akacak olmasıdır. İşte bu yüzden insanların ‘sıfırdan kurtulmaları’ ÇOK ÖNEMLİ. ‘Bitcoin dijital altındır’ demek, lokomotifin demir at olduğunu söylemek gibidir.”

Kripto Dönüm Noktasında

Bu arada, dünyanın en büyük varlık yöneticisi BlackRock, Bitcoin spot borsa yatırım fonu (ETF) başvurusunu duyurduğunda, ABD BTC faaliyeti roket gibi yükseldi. Glassnode tarafından belirtildiği üzere, ABD kendi riskini yeniden değerlendiriyor gibi görünüyor. Glassnode 8 Temmuz’da yaptığı açıklamada şunları yazdı;

“15 Haziran’da Blackrock Bitcoin ETF talebinin duyurulmasının ardından, ABD’li kuruluşlar tarafından tutulan/işlem gören Bitcoin arzının payı kayda değer bir artış yaşadı ve bu eğilim devam ederse arz hakimiyetinde potansiyel bir dönüm noktasına işaret ediyor”.

Peki herhangi bir ETF’in onayıyla ne olacak? Broyles gelecekte az bir talebin BTC fiyatını ciddi anlamda yukarı çekebileceğini söylüyor. Bu talep artışı nitelikli yatırımcılardan gelebilir üstelik onaylanmış bir ETF ile dünyanın herhangi bir yerindeki nitelikli yatırımcı kolay, güvenli biçimde Bitcoin’e yatırım yapma imkanına kavuşacak. Bu da ABD cephesindeki artan taleple birlikte kripto paraların artık yeni bir dönüm noktasında olduğunu teyit ediyor.

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