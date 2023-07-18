Bitcoin (BTC) 30 bin doların üzerinde tutunma mücadelesi verirken, en büyük kripto paranın fiyatının son 24 saatte 30 bin 300 dolar seviyelerinden 29 bin 600 dolar seviyelerine düşmesi yükseliş bekleyerek pozisyon alan (long) yatırımcıları vurdu. CoinGlass’tan alınan zincir üzeri veriler, son 24 saat içinde 85.68 milyon dolar değerinde long pozisyonun tasfiye olduğunu ve kripto para piyasasındaki hareketliliğin artmasıyla toplamda 116.38 milyon dolarlık long ve short pozisyonun tasfiye olduğunu gösteriyor.

Açılan Pozisyonların Çoğunluğu 30 Bin 200 ile 30 Bin 500 Dolar Arasında

Bitcoin’in 30 bin doların üzerine kalma mücadelesi verirken, zincir üzeri veriler en büyük kripto parada yükseliş bekleyerek pozisyon alan yatırımcıların büyük bir kısmının tasfiye olduğunu gösteriyor. Kripto veri platformu CoinGlass, son 24 saatte 85.68 milyon dolarlık long pozisyonun tasfiye olduğunu ve kripto para piyasası güç kaybı sinyalleri verirken toplamda 116.38 milyon dolarlık long ve short pozisyonun tasfiye olduğunu söylüyor.

CoinGlass verileri ayrıca, tasfiye olan yatırımcıların önemli bir kısmının yüksek kaldıraçlı pozisyonlara sahip olduğunu ve birçoğunun pozisyonlarını 30 bin 200 dolar ile 30 bin 500 dolar aralığında açtıklarını gösteriyor.

Kaldıraç kullanımını içeren vadeli işlem ticareti, yatırımcıların marj adı verilen nispeten küçük bir miktar para yatırarak yüksek long ya da short pozisyon açmalarını sağlar. Genellikle piyasanın kaldıraçlı pozisyonların tersi yönünde hareket etmesiyle marj sıkıntısı oluşur ve yatırımcıların long ya da short pozisyonları zorla kapatılır.

Tahmini Kaldıraç oranı Hızla Artıyor

Nisan ayının sonunda tarihi dip seviyelere düşen kripto para piyasasındaki kaldıraç kullanımı, o zamandan bu yana yükseliş trendi altında hareket ediyor. Piyasadaki kaldıraç oranı ne kadar yüksekse, fiyatlarda sert hareketlerin görülme ihtimali de o kadar artmaktadır.

CryptoQuant‘ın Bitcoin için Nisan sonunda 0,19 olan tahmini kaldıraç oranının şu anda 0,25’e yükseldiğini bildirdi. Bu artışın nedeni olarak BlackRock ve diğer finans devlerinin yakın zaman önce yaptıkları spot Bitcoin ETF’si başvuruları gösterildi.

Dev finans şirketlerinin spot Bitcoin ETF’si başvurularıyla kripto para piyasasına gösterdikleri ilgi piyasadaki yükseliş beklentisinin artmasına neden olurken, uzmanlar bu beklentinin devam etmesi halinde tahmini kaldıraç oranının daha da artacağı üzerinde duruyorlar.