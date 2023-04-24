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Kripto Yine Kendi Kendine Gelin Güvey Mi Oldu? Altcoinler Neden Düşüyor?

Kripto para yatırımcıları yeniden aşırı iyimserliğe kapılmış olabilir mi?
21:15
24 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yatırımcıların önemli bir kısmı son düşüşün bir ara düzeltme olduğuna ve Bitcoin’in yakında toparlanacağına inanıyor. Ancak daha farklı düşünenler de var. Aşırı iyimserliğin acısını geçtiğimiz yıl birçok kez tattık. Özellikle yıl ortasında Powell öylesine bir duruş sergiledi ki kayıplar göz yaşarttı. Peki son durum da buna benzer bir hareket olabilir mi?

Fed Faiz Artırır Mı?

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı önümüzdeki hafta yapılacak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda %5’e ulaştığında, yatırımcılar arasında faiz artırımlarına ara verilmesi tartışmaları yoğunlaştı. Bir sonraki FOMC toplantısı 3 Mayıs’ta yapılacak ve kripto genelde bu tarz olayları önden fiyatlamayı sever. Mart ayında yaşanan bankacılık çöküşü, Fed’in faiz artırımlarına ara vereceği beklentilerini körükledi. Bu nedenle Bitcoin (BTC) fiyatı %40’ın üzerinde artış gösterdi. Ancak, böyle bir ralli göz önüne alındığında, bazıları piyasanın Fed’in faiz artırımına ara vermesini çoktan fiyatladığını iddia edebilir. Evercore stratejisti Julian Emanuel, Barron’s’a verdiği demeçte, “2023’te, Temmuz için fiyatlanan faiz indirimleri olduğu göz önüne alındığında, bir duraklama muhtemelen bir ‘haberi sat’ olayıdır” dedi.

Yani en iyi ihtimalle Fed faizlerde duraklamayı açıklasa bile Bitcoin fiyatının 30.000 doları aştığı süreçte piyasa zaten bu gelişmeyi satın almış olabilir. Haber geldiğinde ise Bitcoin bu görüşe göre düşecek veya sabit kalacak. Kripto paralarda haberi sat olayı oldukça yaygın.

Altcoinler Neden Düşüyor?

Popüler kripto analisti Shivam Chhuneja da piyasanın Fed faiz oranı duraklamalarını hesaba kattığına inanıyor. Ancak Chhuneja’ya göre, resmi bir duyuru yatırımcıların riskli bir tutum sergilemesine neden olabilir.

“Bence bu, insanların çok ihtiyaç duyduğu rahatlamayı sağlamak için harika bir hamle olurdu, ancak piyasalar bunu hesaba katıyor gibi görünüyor. Fed’in faiz artırımlarına ara verebileceği konuşulmaya başlandığından bu yana piyasalar nispeten rahatlamış durumda. Ancak, kripto piyasası için, insanların risk alma tutumunu yavaş yavaş nasıl benimsediğini görmenin ilginç olacağını düşünüyorum. Bitcoin’de iyi bir ralli gördük ancak kriptoda geçmişte yaşananlara kıyasla altcoinlerde pek bir şey olmadı.”

Bu da muhtemelen insanların yaklaşımlarında hala çok fazla “risk almadıkları” konusunda bize bir fikir veriyor. Faiz artırımının duraklatıldığına dair resmi bir duyurunun, kripto yatırımcılarının daha fazla risk almaya başlaması için nihayet tabloları değiştirip değiştirmeyeceğini görmek ilginç olacaktır. Eğer Fed’in muhtemel kararı fiyatlandıysa resmi duyuru öncesinde Bitcoin yatırımcıları riskini azaltıyor olabilir. Bu da BTC fiyatındaki düşüşle birlikte altcoinlerin yaşadığı erimeyi açıklıyor. Üstelik son düşüşü tetikleyen büyük satışların arkasında başka büyük bir iflas veya dava olmadığını da gördük.

Bu arada, BNS kripto borsasının İcra Kurulu Başkanı Gaurav Dahake, bir duraklamanın bir sonraki boğa koşusu olasılığını artırabileceğine inanıyor. Bununla birlikte, Fed’in politikası nedeniyle belirsizlik konusunda da uyardı.

“Fed’in faiz artışındaki bir duraklama, yatırımcıları daha yüksek getiri ararken kripto para birimleri gibi alternatif varlıkları keşfetmeye teşvik edebilir. Bu artan ilgi, kripto piyasasına yapılan yatırımların artmasına yol açarak gelecekte bir boğa koşusu olasılığını artırabilir.”

FedWatch’a göre Mayıs toplantısında Fed %90 ihtimalle 25bp faiz artışı yapacak. Peki ya piyasanın fiyatladığı duraklama bu yıl beklenenden geç gelirse? Bu senaryoda kripto gerçekten kendine kendine gelin güvey olmuş ilan edilecek ve muhtemelen o zamana kadar düşüşler göreceğiz.

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