Okuma Süresi: 2 Dakika

Yasal belirsizlik kurumsalların bu sektöre girmenin önündeki en büyük engel ve kayda değer adımlar atılmaya başlandı. Hong Kong önümüzdeki yıl başında yürürlüğe girecek mevzuatın son halini duyurdu. Peki bu hareket kripto paralar için yeni boğa sezonunu başlatır mı? Regülasyonların kripto paralar için artıları neler?

Kripto Para Düzenlemesi

Geçtiğimiz yılın ortasında Çin’in açıkladığı yasaklar kripto regülasyonlarına karşı negatif bir algı oluşturdu. Çin onlarca kez kripto paraları yasakladığını açıkladı ve geçtiğimiz yıl bu konuda noktayı kendince koydu. Ancak Çin’in bu yaklaşımı özellikle Amerika’yı kriptoya kadar daha ılımlı bir alana itti. İnovasyona sağladığı destekle bugünkü gücüne ulaşan ABD, kripto para endüstrisinin oldukça önemli bir noktada olduğunu kabul ediyor. Fakat dolandırıcıların da durdurulması gerek.

Kripto paralardaki volatilite geçmişten bugüne kötü oyuncuların yatırımcılara verdiği zarardan beslendi. İflas eden dev borsalar, hacklenen devasa kripto şirketleri, müşterilerini dolandıran platformlar ve çok daha fazlası. Kripto paraların merkezi yüzünün denetime tabi olması artık şart, nitekim bu konu FTX çöküşüyle bir kez daha gündeme geldi. ABD önümüzdeki aylarda kripto para düzenlemeleri konusunda daha somut adımlar atmayı hedefliyor. Bu durum kurumsal yatırımcıların ve sektörden korkan bireysellerin cesaretlenmesini sağlayacak. Nitekim benimsemenin katlanarak artması için regülasyonlar artık önemli.

Kripto Para Yasaları

Hong Kong yasama konseyi, kara para aklamayı önleme (AML) ve terörün finansmanını önleme (CFT) kripto varlık hizmet sağlayıcılarını içerecek şekilde değiştirdi. Mevzuat, kripto varlık hizmet sağlayıcıları için 1 Haziran 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni bir lisans rejimi oluşturacak. Yeni değişiklik, kripto borsa hizmet sağlayıcılarını geleneksel finans kurumlarının tabi olduğu mevzuata tabi tutacak. Bu gelişme, Hong Kong’da bir işletme açmak isteyen kripto borsalarının, faaliyet lisansı almadan önce katı AML/CFT yönergelerine ve yatırımcı koruma yasalarına uymak zorunda kalacağı anlamına geliyor. Dünyadaki diğer düzenleyicilerin aksine Hong Kong, FTX çöküşünü merkezi borsalarla ilişkili düzenleyici riskleri azaltmak için kullandı.

Kripto para borsalarını ve hizmet sağlayıcılarını yasaların yetki alanına sokmak ve onları sıkı AML ve yatırımcı koruma gerekliliklerine tabi tutmak için artan bir çağrı var. Dünyanın dört bir yanından düzenleyiciler, FTX’in ölümünün ardından bireysel yatırımcıları koruyamadıkları için eleştirilere maruz kaldı.