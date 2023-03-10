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Kripto Paralarda Kan Banyosu! Fiyatlar Düşerken Balinalar Bu 3 Altcoin’in Peşine Düştü!

Kripto para piyasası kan banyosundan geçerken bazı altcoin'lerin güçlü balina aktivitesi ile karşı karşıya oldukları görülüyor. İşte o altcoin'ler.
14:22
10 Mart 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası son 24 saatte bir bütün olarak değerinin yaklaşık yüzde 7’sini kaybederek ve yatırımcıların yaklaşık 70 milyar dolarlık servetini eriterek sert bir düşüş yaptı. Bu düşüşün ortasında bazı altcoin’lerin güçlü balina aktivitesi ile karşı karşıya oldukları görülüyor. İşte o altcoin’ler.

Kripto Para Balinaları Bu 3 Altcoin’in Peşinde

Bitcoin (BTC) fiyatı 20 bin doların altına sert şekilde düşerken yatırımcılar önümüzdeki dönemde önemli destek seviyelerinden gelecek fiyat hareketlerini dikkatle takip etmeleri durumu ortaya çıkmış durumda. Bazı piyasa analistleri, satış baskısının devam etmesi durumunda BTC’nin 15 bin dolara kadar düşmesi ihtimalinin bulunduğuna inanarak yatırımcıları uyarıyor.

Bitcoin’in yanı sıra altcoin’lerin de oldukça sağlam bir düzeltmeye girdiği görülüyor. En büyük altcoin Ethereum (ETH) gün içinde yüzde 8,40 oranında düştü ve bin 400 dolar seviyelerine yakın bir noktada işlem görüyor. Polygon (MATIC), Dogecoin (DOGE), Solana (SOL), Litecoin (LTC) gibi diğer altcoin’ler de yüzde 10’a varan oranlarda düşmüş durumda. Fiyatlar düşerken kripto para balinalarının çok daha ucuz fiyattan altcoin alma fırsatını değerlendirdikleri görüldü.

Veriler kripto para balinalarının Polygon (MATIC), Fantom (FTM) ve Aavegotchi‘de (GHST) büyük çaplı işlemler gerçekleştirdiklerini gösteriyor.

Güçlü Balina Aktivitesi Gülen Altcoin’ler

9 Mart 2023 tarihinde kripto para balinalarının toplam 58 milyon 885 bin 143 MATIC’ten (62.1 milyon dolar) oluşan işlem gerçekleştirdikleri tespit edildi. Bununla birlikte, on-chain (zincir üstü) veri sağlayıcısı Santiment, “bu işlemlerin MATIC‘leri başka bir borsa cüzdanına taşıyan bir borsa cüzdanı” olduğunu bildirdi. Bu nedenle, buradan itibaren MATIC için önemli bir olumlu gösterge söz konusu değil. Santiment, işlemlere ilişkin yaptığı değerlendirmede şu notu düştü:

Genellikle bu tür transferler en kötü ihtimalle bir balina satışını ya da en iyi ihtimalle başka bir borsa adresine rutin bir geçişi yansıtır.

Fantom, Mart ayında bu ay büyük bir satış baskısı gören bir başka altcoin oldu. 2023’e güçlü bir başlangıç yapmasının ardından FTM fiyatı geçen ay yüzde 40’ın üzerinde düştü.

Fantom‘u değerlendiren Santiment “Son büyük işlemi, bir borsa içinde 10.2 milyon dolarlık bir hareketti. Şimdiye kadar, bu büyük fon transferinden sonra fiyat düştü.” dedi.

Daha az bilinen altcoin Aavegotchi ise fiyat üzerinde büyük etkisi olan balina işlemleriyle büyük volatilite gösterdi. Santiment, Aavegotchi için “Bugün, piyasalar düşerken tek bir transferle 8.2 milyon dolar değerinde GHST‘nin bir borsa cüzdanından başka bir borsa cüzdanına transfer edildiği görüldü. Gördüğünüz üzere, 21’inden 23’üne kadar zincir üstündeki bir dizi büyük işlemle yüksek işlem hacmi kaydedildi.” notunu düştü.

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