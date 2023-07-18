Bloomberg’in konuya yakın Demokrat kaynaklara dayandırdığı habere göre, dev kripto para borsası Coinbase‘in CEO’su Brian Armstrong, kripto para borsasının ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yasal savaşa girmesinin ardından ABD Kongresi’nin Temsilciler Meclisi’nden Demokratlarla kapalı kapılar ardında bir araya gelecek.

Toplantı 19 Temmuz’da Yapılacak

Demokrat Grubu’nun web sitesine göre, 19 Temmuz sabahı için planlanan özel toplantı, ekonomik büyüme yanlısı, inovasyon yanlısı ve mali açıdan sorumlu politikalara bağlı olduklarını söyleyen 100’den fazla Demokrattan oluşan bir grup olan Yeni Demokrat Koalisyonu üyeleriyle gerçekleştirilecek.

Bloomberg, Coinbase CEO’su Brian Armstrong‘un katılacağı toplantının kripto para mevzuatı ve vergi, ulusal güvenlik, gizlilik ve iklim değişikliği gibi ilgili konularla ilgili olacağını belirtti.

Son zamanlarda, ABD Temsilciler Meclisi ve Senatosu’ndaki milletvekilleri kripto para düzenlemelerine netlik getirmek amacıyla birden fazla farklı ve ayrı yasa tasarıları sundular. Kongre’nin bu konuda bölünmüş olduğu gerçeği tüm bu çabaların bir sonuç getireceği konusunda belirsizlik olduğunu gösteriyor.

SEC, 5 Haziran’da Binance, Binance’in ABD kolu Binance.US ve CEO’su Changpeng Zhao’ya dava açmasının ardından 6 Haziran’da Coinbase’i federal menkul kıymetler yasasını ihlal etmekle suçlayarak dava etti. Coinbase, SEC’in eyleminin yasaları ihlal ettiğini ve takdir yetkisinin kötüye kullandığını belirterek karşılık verdi.

Coinbase Hisselerindeki Yükseliş Sürüyor

Coinbase hisseleri (COIN) ABD mahkemesinin Ripple‘ın XRP‘sinin programatik satışlarının menkul kıymet satışı olmadığına hükmetmesi, SEC’in açtığı davada Ripple’ın ve dolaylı olarak kripto para piyasasının kısmi zaferiyle yüzde 24’ün üzerinde yükseldi. Bu gelişme sonrası SEC’in eli zayıflamış olsa da uzmanlar ABD’li düzenleyici kurumun Coinbase’e bir şekilde bedel ödeteceği üzerinde duruyorlar.

17 Temmuz’u 105,12 dolardan kapatan COIN, 28 Aralık 2022 tarihinde 32,53 dolara kadar düşmüş, bu düşüşle tüm zamanların en düşük seviyesini görmüştü.