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Kripto Para Yasası İçin Tarih Netleşti! Yeni Kurallar Neler Getiriyor? Dünyaya Örnek Olacak!

Artık kapsamlı kripto kuralları dünya genelinde yaygınlaşıyor ve ilk yasalar diğer devletleri de etkileyecek.
22:25
26 Nisan 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dünyanın dört bir yanında devletler bu yeni endüstri için geç kalınmış yasalar hazırlıyor. Kripto paralar regüle ediliyor. Sektöre meşruiyet ve büyük ölçüde güven de getirecek bu kuralların elbette eksi yönleri de var. Ancak ilk aşamada kurumsal yatırımcıların da endüstriye kolay dahli için yasal güvenceler şart.

Güney Kore Kripto Yasaları

Güney Koreli yasa koyucular, ülkenin Finansal Hizmetler Komisyonu’na kripto para birimi de dahil olmak üzere “dijital varlıklarla” ilgili finansal faaliyetleri soruşturma ve denetleme yetkisi verecek önerilen düzenlemelerin ilk aşama incelemesini kabul etti. Kripto yanlısı tavrıyla seçimlere giren ve iktidar olan Halkın Gücü Partisi’nin Dijital Varlık Özel Komitesi üyesi Hwang Suk-jin Forkast’a yaptığı açıklamada “hem iktidar hem de muhalefet partilerinin konu üzerinde anlaştığını” söyledi ve mevzuatın yıl sonuna kadar yasalaşacağını öne sürdü.

Tasarı kabul edilirse, var olan en kapsamlı ulusal kripto para birimi mevzuatlarından biri haline gelecektir. Borsaların ve benzer hizmet sağlayıcıların dahili varlıklarını kullanıcı varlıklarından ayırmalarını, sigorta yaptırmalarını ve piyasa ile ilgili olmayan kayıplar durumunda rezerv tutmalarını gerektirecektir. Bu ilk yasaların sonradan diğer devletler tarafından benimsenecek kuralları da etkileme potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda önemi oldukça büyük.

Kripto Para Yasaları

Güney Kore’de kripto para ekonomisine katılan işletmelerin ve bireylerin de uyumluluğu sürdürmek için usulsüzlükleri kendi kendilerine bildirmeleri gerekecektir. Bir işletme ya da bireyin önerilen mevzuata aykırı davranması halinde, komisyon nispeten ağır cezalar uygulanmasını öngören ceza önerileri de sunmuştur. Forkast’a göre tasarı, “yatırımcı açıklamalarına gerekli bilgilerin dahil edilmemesi, fiyat manipülasyonu ve kripto varlıklarının yanlış tanıtımı” gibi yaklaşık 3,75 milyon dolardan daha az kayıpla sonuçlanan ihlallerden hüküm giyenlerin, toplam kayıpların üç ila beş katı tutarında para cezasına ve bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini belirten kurallar içeriyor.

Bu kurallar oldukça caydırıcı ve borsaları, kripto şirketlerini olası art niyetli hareketlerden uzaklaştıracak gibi görünüyor. Mevzuatta belirtilen 3,75 milyon doların üzerinde kayıpla sonuçlanan suçlar, beş yıldan ömür boyu hapse kadar değişen cezalar içeriyor.

Peki önceden nasıldı? ABD’de Titanium Blockchain CEO’su bölgedeki yatırımcıların 21 milyon dolarlık kayıp yaşamasına neden olmuştu ve karşılığında 4 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Mevzuat, Terra ekosisteminin çöküşünün kripto para sektöründe büyük düşüşleri tetiklemesinden sadece bir ay sonra, Haziran 2022’de açıklandı. Terraform Labs kurucu ortağı Shin Hyun-seong ve diğer dokuz kişi daha sonra Güney Kore hükümeti tarafından hali hazırda suçlanıyor. Eğer yasa çıktıktan sonra bu suçu işlemiş olsalardı muhtemelen bugün alacaklarından çok daha büyük cezalarla karşı karşıya kalacaklardı.

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