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  •   Kripto Para Uzmanı Cowen Popüler Altcoin ve Bitcoin İçin Uyardı: Yatırımcıları Büyük Düşüş Bekliyor!

Kripto Para Uzmanı Cowen Popüler Altcoin ve Bitcoin İçin Uyardı: Yatırımcıları Büyük Düşüş Bekliyor!

Özet

  • - Kripto para analisti Benjamin Cowen, Litecoin'deki (LTC) blok ödülü yarılanmasının ardından fiyatın düşüş trendine girdiği konusunda uyardı.
  • - Analist önde gelen altcoin için yatırımcıların 2025'e kadar düşük beklentilere sahip olması gerektiğini belirtti.
  • - Cowen, ayrıca blok ödülü yarılanması öncesi Bitcoin'de (BTC) de düşüş olabileceği konusunda uyardı.
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
13:30
3 Ağustos 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Ünlü kripto para analisti Benjamin Cowen, blok ödülü yarılanmasının ardından Litecoin’deki (LTC) düşüş olabileceği konusunda uyarırken, en büyük kripto para Bitcoin (BTC) için güncel görünümü değerlendirdi. İşte analistin hem LTC hem de BTC için söyledikleri.

Litecoin İçin “Blok Ödülü Yarılanması Düşüşü” Uyarısı Yaptı

Kripto para analisti Cowen, popüler eşten eşe ödeme ağı Litecoin‘in çıkardıkları blok başına madencilere verilen blok ödülünün yüzde 50 oranında düştüğü son blok ödülü yarılanmasının ardından düşmesini bekliyor. Analist beklentisini açıklarken “LTC, blok ödülü yarılanması yılının Haziran/Temmuz aylarında zirveye çıkma eğilimindedir ve daha sonra blok ödülü yarılanmasının sonrasındaki süreç içinde kaybolur. Geçmişteki blok ödülü yarılanmasının ardından yaşananlar 2025’e kadar LTC’ye ilişkin beklentilerin düşük tutulması gerektiğini gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Cowen’ın Litecoin’e ilişkin geçmiş verileri baz aldığı analizi, önde gelen altcoin’in tipik olarak bir blok ödülü yarılanmasından iki ay önce yükselme, ardından yaklaşık bir yıl boyunca düşme ve sonraki yıl yükselişe geçme eğilimine dayanıyor.

Litecoin’in ardından odağını Bitcoin‘e çeviren Cowen, en büyük kripto paranın fiyatındaki mevcut yükselişin öncelikle altcoinler’den Bitcoin’e geçen likiditeden kaynaklandığı teorisine dikkat çekti. Altcoin fiyatları düşerken Bitcoin’in fiyatının yükselmesi gerçeğine vurgu yapan Cowen, bunun Nisan 2024’de gerçekleşmesi beklene blok ödülü yarılanması öncesi yıllarda tanık olunan eğilimle uyumlu olduğunu söyledi. Bu eğilime göre bu dönemlerde altcoinler’deki likidite rallisini sürdürmesi için artık yeterli gelmediği bir noktaya ulaşılana kadar Bitcoin’e akıyor.

Bitcoin’de Sert Geri Çekilme Bekliyor

Cowen, teorisini desteklemek için iki ölçüte işaret etti; altcoinler’in toplam piyasa değerindeki düşüş (TOTAL3) ve Bitcoin’in hakimiyetindeki artış (BTC.D). Analist iki ölçütü baz alarak “Altcoinler’in toplam piyasa değeri yatay seyretti çünkü BTC yükselirken çoğu altcoin düştü. Bu süre zarfında BTC’nin hakimiyeti yüzde 39’dan yüzde 49’a çıktı.” dedi.

Cowen ayrıca blok ödülü yarılanması öncesi yıllarda gözlemlenen geçmişteki fiyat hareketine dayanarak Bitcoin’de düşüş yaşanmasını öngörüyor. Analistin bu öngörüsü son üç blok ödülü yarılanması öncesi yıllarda, Bitcoin’in Ağustos/Eylül aylarında boğa piyasası destek bandının altına düşme eğilimi göstermesi ve bu yıl da benzer bir düşüşün muhtemel olduğu yönünde.

Bitcoin’in fiyatındaki düşüş potansiyeli, blok ödülü yarılanması öncesindeki yıllara ait tarihsel ortalama yatırım getirisi (ROI) ile daha da destekleniyor. Cowen, blok ödülü yarılanması öncesi yılların Temmuz ayında Bitcoin’in yatırım getirisinin eksik yüzde 4,74 olduğunu, BTC’nin Temmuz ayındaki getirisinin ise eksi yüzde 4,09 olduğunu belirtti. Bu rakamlara dayanarak, Ağustos ayının tarihsel eğilimi takip etmesi halinde, Bitcoin’in yüzde 20’nin üzerinde değer kaybetmesinin muhtemel göründüğünü ekledi.

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