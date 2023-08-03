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  •   Kripto Para Tarihinin En Yüksek Rakamlı Davasına Donald Trump Engeli!

Kripto Para Tarihinin En Yüksek Rakamlı Davasına Donald Trump Engeli!

Özet

  • - 2016'da Bitfinex borsasına yapılan saldırıda çalınan 119 bin 754 BTC'yi akladıkları iddiasıyla tutuklanan kripto çiftinin duruşmaları ertelendi.
  • - Kripto çiftinin çalıntı Bitcoin'leri aklama suçlaması için yapılacak savunma duruşmaları Trump'ın duruşmasından dolayı ileri bir tarihe ertelendi.
  • - Dava, kripto para hırsızlığı ve kara para aklama tarihindeki en yüksek miktarda olduğu için dikkatle takip ediliyor.
  • - Piyasaya etkisi: Nötr
11:20
3 Ağustos 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Çalıntı Bitcoin‘lerle (BTC) 4.5 milyar doları aklamaya çalışmakla suçlanan Kripto Çifti için bugün yapılması planlanan savunma duruşmaları, eski ABD Başkanı Donald Trump‘ın bugün mahkemeye çıkacak olmasından dolayı ileri bir tarihe ertelendi.

Kripto Çiftinin Duruşmalarına Donald Trump Engeli

Çalıntı BTC’lerle 4.5 milyar dolar aklamaya çalışmakla suçlanan Ilya “Dutch” Lichtenstein ve Heather “Razzlekahn” Rhiannon Morgan çiftinin savunma duruşmalarını tarihi, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın bugün hakim karşısına çıkacak olmasının neden olduğu yoğunluk nedeniyle değiştirildi.

“Kripto Çifti” olarak bilinen Lichtenstein ve Morgan’ın ayrı ayrı yapacakları savunma duruşmaları için bugün Washington, D.C.’de federal hakim karşısına çıkmaları planlanıyordu ancak Trump’ın duruşmasına kamuoyunun gösterdiği yoğun ilgi E. Barrett Prettyman Adliyesinin önünde uzun kuyruklar oluşmasına neden olduğu için hakim çiftin duruşmasını ileri bir tarihe erteledi.

Suçlamaları Kabul Etmeleri Bekleniyor

Lichtenstein ve Morgan, 2016’daki Bitfinex borsasına yapılan hack saldırısından çalınan 119 bin 754 BTC’nin aklanmasına karıştıkları iddiasıyla suçlanmalarının ardından Şubat 2022’de tutuklandılar. Başlangıçta tüm suçlamaları reddeden çiftin ileriki bir tarihte yapılması planlanan duruşmada kendilerine yöneltilen tüm suçlamaları kabul etmeleri bekleniyor. Davadaki bu köklü değişiklik, kripto para hırsızlığı ve kara para aklama ile ilgili suçlamaların ciddiyetinin altını çizerken, yüksek profilli kripto para davasında önemli bir ana işaret ediyor.

Duruşmaların ertelenmiş olmasına rağmen çiftin iddia edilen suç faaliyetlerinin sonuçlarına odaklanılmaya devam ediliyor. Davadaki 4.5 milyar dolarlık rakam, kripto para hırsızlığı ve kripto para ile kara para aklama tarihinde şimdiye kadar görülen en yüksek miktarlardan biri. Suçlu oldukları kanıtlanacak olursa çiftin eylemleri, özellikle güvenlik önlemleri ve kripto paraların yasadışı kullanımı için potansiyel olarak kötüye kullanılmalarının kolaylığı ile ilgili olarak kripto para sektöründe devam eden riskleri ve güvenlik açıklarını ortaya koyuyor.

Dahası, dava gelecekte kripto paralarla ilgili cezai kovuşturmalar için önemli yasal emsaller oluşturabilir. Kripto paralar popülerlik kazanmaya devam ettikçe, yasaların ilgili suç faaliyetlerini etkili bir şekilde ele almak için uyum sağlaması ve gelişmesi kaçınılmaz olacak.

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