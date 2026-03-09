Kripto Para Sektöründe En Yoğun Geliştirici Aktivitesine Sahip Lending Projeleri Açıklandı

Santiment tarafından yayımlanan güncel rapor, kripto para ekosistemindeki en aktif lending protokollerini açıkladı. Bu değerlendirme, projelerin GitHub üzerindeki geliştirme faaliyetlerine dayanıyor. Yapılan analizde, fiyat hareketlerinden bağımsız olarak mühendislik çıktısının ölçüldüğü ve sürdürülebilir ürün geliştirme ile kullanıcı benimsenmesi arasındaki bağlantıya dikkat çekildi.

Ölçüm Yönteminin Kapsamı ve Önemi

Santiment’in geliştirme faaliyeti endeksi, kripto projelerinin GitHub üzerindeki kod gönderimleri, güncellemeleri ve depo hareketlerini esas alıyor. Bu ölçüm, projelerin piyasadaki fiyat dalgalanmalarından bağımsız olarak ne kadar yoğun çalıştığını ortaya koyuyor. Raporun kapsamı, otuz günlük dönemde kaydedilen kod aktivitelerine dayanıyor ve sıralamada yukarı ya da aşağı yönlü değişimi de dikkate alıyor.

Geliştirme faaliyet skorunun yüksek olması, bir proje ekibinin fiyatlardaki hareketlilikten etkilenmeden düzenli ürün geliştirdiğine dikkat çekiyor. Böylece, sadece yoğun pazarlama yapan ancak arka planda durağan kalan projeleri de filtrelemek mümkün oluyor.

Lending Projeleri Arasında Öne Çıkan İsimler

Listede, Curve Finance hem Ethereum hem de Arbitrum ağlarında eşit geliştirme puanları ile ilk iki sırayı paylaşıyor. Curve Finance, merkeziyetsiz finans alanında likidite ve lending gibi hizmetlerle 2021 ve 2022’de öne çıkmıştı. 2023 yılında protokol kurucusunun kredi pozisyonunda yaşanan kriz sonrasında, ekibin iki yıl geçmesine rağmen yüksek tempoyla geliştirme faaliyetini sürdürdüğü dikkat çekiyor.

Sıralamada üçüncü sırada, Ethereum üzerinde sıfır bilgi ispat altyapısı geliştiren Succinct bulunuyor. Henüz geniş ölçekli tanınırlık kazanmasa da, altyapı geliştirme aşamasında olan bu tür projelerin yüksek geliştirme skoru alması, yakın vadede daha fazla ilgi görebileceğine işaret ediyor. Dördüncü sıradaki Avail ise veri erişilebilirliği üzerine çalışıyor. API3 ile birlikte düşük piyasa değerine sahip olmalarına rağmen, büyük çaplı projelerden daha yoğun kod aktivitesi gösteriyorlar.

Altıncı sırada yer alan DoubleZero, Solana ağında altyapı hizmeti sağlayan bir proje. Projenin yüksek piyasa değerine rağmen geliştirme etkinliği düşük kalıyor. Bu durum, değerlemenin doğrudan mühendislik temposunu yansıtmayabileceğini gösteriyor.

Listenin devamında Radworks, Reserve Protocol, Pocket Network ve Gitcoin gibi uzun süredir faaliyette olan projeler yer alıyor. Hepsinin geçtiğimiz aya göre sıralamasını yukarı taşıdığı görülüyor.

Geliştirme Faaliyetinin Yorumlanması

Yayınlanan veriler, projelerin mühendislik performansını niceliksel olarak yansıtıyor. Ancak bu skorlar, kodun niteliği ya da yapılan güncellemelerin kalitesi hakkında doğrudan bilgi sunmuyor. Yani, sık ve küçük çaplı kod gönderimleriyle yüksek puan alınabilirken, daha az ama kapsamlı teknik değişiklikler daha düşük skora yansıyabiliyor.

Sıralamadaki projeler dönemin zayıf piyasa koşullarına rağmen geliştirme faaliyetini sürdürüyor. Listenin tepesindeki Curve Finance, haftalık bazda en yüksek fiyat artışını gösteriyor; diğer projelerde ise fiyat değişimleri görece daha sınırlı kalıyor. Geliştirici ekiplerin piyasa hareketliliğinden bağımsız olarak faaliyetlerine devam ettiği vurgulanıyor.