Kripto para piyasasının yeniden yükselişe geçmesi ve lider kripto para birimi Bitcoin‘in dün gün içerisinde 26.700 dolar seviyelerini aşması ile birlikte Ethereum (ETH) da yönünü yukarı çevirdi. Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’den fazla değer kazanan ETH, 1676 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto Para Piyasası Yükselişte

Geçen hafta Cuma gününden bu yana güçlü bir düşüş ivmesi yakalayan kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin‘in 26.800 dolar seviyelerine yaklaşması ile birlikte dün gün içerisinde yeniden yükselişe geçti. Piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi, BTC‘deki yükselişin de etkisiyle son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde çeşitli oranlarda değer artışları kaydetti.

Kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,06 trilyon dolar seviyelerine ulaştı. Kripto para piyasasında artan volatilitenin etkisiyle Coinglass verilerine göre son 24 saatte ortalama 90 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Öte yandan kripto para birimlerindeki yükselişlere karşın işlem hacimlerinde de %6’nın üzerinde bir düşüş kaydedildi. Kripto para piyasasının 24 saatlik toplam işlem hacmi, CMC verilerine göre %6,7’lik düşüşün ardından 32,8 milyar dolar seviyelerine geriledi.

Ethereum’da (ETH) Son Durum Ne?

Ethereum (ETH), geçmiş haftalarda lider kripto para birimi BTC’ye kıyasla nispeten daha düşük bir fiyat performansı sergiledi. Kripto para piyasasının geçen hafta Cuma gününde son dönemlerin en çarpıcı düşüşlerinden birine tanık olması, ETH‘nin kısa bir süreliğine de olsa 1600 dolar desteğine kadar gerilemesine neden oldu ve ETH, bu süreçte güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı.

Ancak günlerdir devam eden düşüş eğiliminin ardından kripto para piyasasının yeniden yükselişe geçmesi ile birlikte ETH de son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %2’den fazla değer kazandı ve dün gün içerisinde 1700 dolar seviyelerine önemli ölçüde yaklaştı. Ancak ETH, 1690 dolar seviyelerinden reddedildi ve yeniden 1670 dolar seviyelerine geri çekildi. ETH, kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte ise 1676 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.