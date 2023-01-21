Mahkeme belgelerine göre federal savcılar, iflas ederek kripto para piyasasında şok dalgalarına neden olan kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried'in yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki varlığına el koydu.

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Mahkeme belgelerine göre federal savcılar, iflas ederek kripto para piyasasında şok dalgalarına neden olan kripto para borsası FTX‘in kurucusu ve eski CEO’su Sam Bankman-Fried’in yaklaşık 700 milyon dolar değerindeki varlığına el koydu.

Sam Bankman-Fried’ın Varlıklarına El Konuldu

Mahkeme belgelerine göre federal savcılar, 20 Ocak’ta kripto para borsası FTX’in kurucusu ve eski CEO’su ve kurucusu Sam Bankman-Fried‘in 697 milyon dolar değerindeki nakit ve ağırlıklı olarak Robinhood hisselerinden oluşan varlığına el koydu.

Savcılar, ayrıca Silvergate Bank‘taki hesaplarda bulunan 6 milyon doların üzerindeki varlığa ve Moonstone Bank hesabındaki 50 milyon dolara da el koydu. İlk olarak CNBC tarafından paylaşılan mahkeme kayıtlarına göre, Bankman-Fried’in kripto para borsası Binance ve Binance’ın ABD kolu Binance US’deki varlıklarına da el konuldu. Bu varlıkların miktarı gizli tutuldu.

Savcılar, Bankman-Fried’ın şahsi varlığı olduğunu savunduğu 55 milyondan fazla Robinhood hisselerini satın almak için kullanılan fonların müşterilerden çalınan fonlarla satın alındığı görüşünde. FTX’in kurucusu ve eski CEO’su ise müşteri fonlarını zimmetine geçirdiği iddialarına karşı çıkarak bu yöndeki tüm iddiaları reddediyor.

FTX Yeniden Açılabilir

FTX’in yeni patronu John Ray, 19 Ocak’ta yaptığı açıklamada kripto para borsasının yeniden faaliyete başlayabilmesini araştırmak üzere bir ekibin görevlendirildiğini belirtti. Ekibin yapacağı araştırmaların ardından tüm seçenekler masaya yatırılacak. Ray yatırımcıların çalışan bir şirket olarak kripto para borsası FTX’e muhtemel bakış açısını da bilmek istiyor.

Beklendiği gibi, dünya çapında önemli bir şöhrete kavuşmuş FTX’in yeniden çalışması mağdur müşterilere yarayacak. Kripto para borsasının eski güveni sağlamasa bile önemli bir ticaret hacmine ev sahipliği yapması bekleniyor. Bu da FTX’in gelir elde edeceği anlamına geliyor.

Öte yandan şimdiye kadar 5.5 milyar dolar değerindeki varlığı kurtaran kayyum heyeti bunun müşterilere nasıl iade edileceğini bulmaya çalışıyor. FTX’in yeniden faaliyete geçmesi ile bunun üzerine eklenecek faaliyet kazançlarının önemli bir mağduriyeti gidermesi bekleniyor.