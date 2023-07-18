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  •   Kripto Para Borsası Thodex’in Kurucusu Faruk Fatih Özer İçin Rekor Hapis Cezası Talebi!

Kripto Para Borsası Thodex’in Kurucusu Faruk Fatih Özer İçin Rekor Hapis Cezası Talebi!

Özet

  • Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
  • Savcılık Özer için 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapsi talebinde bulundu.
  • Özer, bundan önce kaçakçılık suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
12:48
18 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Arnavutluk Adalet Bakanlığınca iade edilmesinin ardından tutuklanan Türkiye’nin ilk global kripto para borsası Thodex‘in kurucusu ve CEO’su Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 7’si tutuklu 21 sanığın dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yargılandığı davada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcılık Özer için 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapsi talebinde bulundu.

Cumhuriyet Savcısı Esas Hakkındaki Son Görüşünü Açıkladı

Anadolu 9’ncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Faruk Fatih Özer’in de aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanık ve bir kısım müşteki ile tarafların avukatları katıldı. Tutuklu sanıkların 2’sinin Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandığı duruşmada, Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki son görüşünü açıkladı.

Mütalaada, Faruk Fatih Özer’in, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından 12 bin 142 yıldan, 40 bin 462 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Bundan önce Özer’in dolandırıcılık başta olmak üzere birçok suçtan yargılandığı davada mahkemeden ilk hapis cezası çıkmış ve mahkeme Özer’in cezasında indirime gitmişti. Özer, şirketine ilişkin Vergi Denetim Kurulu‘na istenen belgeleri vermediği gerekçesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun “kaçakçılık” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmış, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilmişti.

23 Nisan’da Tutuklanmıştı

Dosyada firari sanık olarak aranan kripto para borsası Thodex’in kurucusu Özer, 30 Ağustos 2022 tarihinde Arnavutluk’ta yakalanmıştı. Arnavutluk’taki Dıraç Temyiz Mahkemesinin iade kararının ardından 20 Nisan’da ülkeye getirilen Özer’in, 23 Nisan’da sevk edildiği Anadolu Adalet Sarayı’nda nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

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