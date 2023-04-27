Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Kripto Ekosistemi Üzerindeki Regülasyon Baskısı Artıyor: Bahamalar, Daha Kapsamlı Düzenlemeler Adına Harekete Geçti!

Kripto Ekosistemi Üzerindeki Regülasyon Baskısı Artıyor: Bahamalar, Daha Kapsamlı Düzenlemeler Adına Harekete Geçti!

Hafta içerisinde medyada yer alan çeşitli haber kaynaklarına göre Bahamalar, kripto ekosistemi için daha kapsamlı düzenlemeler getirebilmek adına kolları sıvadı.
13:00
27 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Salı günü yayınlanan bir istişare belgesine göre Bahamalar, büyük ölçüde Karayip ülkesinde bulunan kripto borsası FTX’in çöküşünün ardından kripto yasalarını sıkılaştırmak adına kolları sıvadı. Menkul Kıymetler Komisyonu İcra Direktörü Christina Rolle, stablecoin’ler, proof-of-work madenciliği ve kripto staking ile ilgili önlemleri içeren yeni yasa tasarısının “dünyadaki en gelişmiş dijital varlık mevzuatı” haline gelebileceğini söyledi.

Bahamalar, Kripto Regülasyonları Adına Harekete Geçti

Kaydedilen işlem hacimleri bakımından iflasından önce dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında yer alan FTX’in iflas etmesi, kripto ekosisteminde oldukça önemli bir etki yarattı. Çok sayıda ülkenin mali düzenleyici kurumları, 2022 yılında ardı ardında birden fazla kripto şirketinin iflas etmesi ve çökmesi ile birlikte regülasyon çalışmalarına da hız kazandırdı. SEC başta olmak üzere birçok mali düzenleyici kurum, Binance de dahil olmak üzere çok sayıda kripto şirketine çeşitli soruşturmalar açtı.

Son olarak da Salı günü yayınlanan bir istişare belgesine göre Bahamalar, büyük ölçüde Karayip ülkesinde bulunan kripto borsası FTX’in çöküşünün ardından kripto yasalarını sıkılaştırmak adına kolları sıvadı. Menkul Kıymetler Komisyonu İcra Direktörü Christina Rolle, stablecoin’ler, proof-of-work madenciliği ve kripto staking ile ilgili önlemleri içeren yeni yasa tasarısının “dünyadaki en gelişmiş dijital varlık mevzuatı” haline gelebileceğini söyledi.

“Stablecoin’ler İçin Kapsamlı Bir Düzenleyici Çerçeve Geliyor”

Belgede, yeni yasa uyarınca, “dijital varlık borsasının operatörleri, faaliyetlerinde kullanılan sistem ve kontrollerin işinin ölçeği ve niteliği için yeterli ve uygun olmasını sağlamalıdır” ifadelerine yer verildi. Ayrıca yine belgede yer alan ifadelere göre geçen yıl yaşanan TerraUSD çöküşünden sonra değerlerini ABD Doları gibi itibari para birimlerine sabitlemeye çalışan stablecoin’ler için de yeni ve kapsamlı bir düzenleyici çerçeve” getirecek. Öte yandan Staking, proof-of-work ile çalışan kripto madenciliği ve stabil kripto para birimleri gibi pek çok alanı kapsayacak bu çalışmada NFT’ler ilgili de çeşitli düzenlemeler yapılacak.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
İlgili Yazılar
Avrupa Bankacılık Otoritesi Başkanından MiCa Mevzuatına İlişkin Açıklalamalar: Stablecoin Şirketleri Ne Yönde Adımlar Atacak?
Avrupa Bankacılık Otoritesi Başkanından MiCa Mevzuatına İlişkin Açıklalamalar: Stablecoin Şirketleri Ne Yönde Adımlar Atacak?
New York Merkezli Yatırım Bankası, Piyasadaki Son Durumu Değerlendirdi: “Kripto Kışı” Geride mi Kaldı?
New York Merkezli Yatırım Bankası, Piyasadaki Son Durumu Değerlendirdi: “Kripto Kışı” Geride mi Kaldı?
Binance’ten Resmi Duyuru Geldi: Platformda ChatGPT Destekli Yeni Yapay Zeka Teknolojisi Geliyor!
Binance’ten Resmi Duyuru Geldi: Platformda ChatGPT Destekli Yeni Yapay Zeka Teknolojisi Geliyor!
Avrupa Parlamentosu, Kripto Düzenlemelerine İlişkin Mevzuatı Onayladı: İşte Düzenlemelere İlişkin Detaylar!
Avrupa Parlamentosu, Kripto Düzenlemelerine İlişkin Mevzuatı Onayladı: İşte Düzenlemelere İlişkin Detaylar!
Komiteden Son Duruma İlişkin Açıklama Geldi: FTX Borsası Yeniden mi Başlatılıyor?
Komiteden Son Duruma İlişkin Açıklama Geldi: FTX Borsası Yeniden mi Başlatılıyor?
İngiltere Merkez Bankası Başkanı, Kripto Para Birimlerini Hedef Aldı: “Son Derece Spekülatif Bir Yatırım”
İngiltere Merkez Bankası Başkanı, Kripto Para Birimlerini Hedef Aldı: “Son Derece Spekülatif Bir Yatırım”
Çin Merkezli Bitcoin Madenciliği Şirketine Vergi Cezası: 3,7 Milyon Dolarlık Bir Para Cezası Ödenecek!
Çin Merkezli Bitcoin Madenciliği Şirketine Vergi Cezası: 3,7 Milyon Dolarlık Bir Para Cezası Ödenecek!
Bir DeFi Protokolü Daha Hacklendi: Binance CEO’su Dahil Birçok İsimden Ardı Ardına Açıklama Geldi
Bir DeFi Protokolü Daha Hacklendi: Binance CEO’su Dahil Birçok İsimden Ardı Ardına Açıklama Geldi
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Kemerlerinizi Bağlayın, Bu Altcoin’deki Yükselişi Kaçırmayın! Son 2 Ayın En Yüksek Seviyesi İçin Hazırlanıyor!
Solana Coin Geleceği! Solana Ne Olur?
Bitcoin Kritik Eşikte! BTC Neden Düştü? Düşüş Devam Edecek mi?
4 Ayda 2x Yapıp Duran Popüler Altcoin Yeni Bir Patlama Yapabilir!
Bu Mümkün Mü? Bitcoin’de 25.000 Dolar Korkusu Başladı! Bakın Grafikler Düşüş İçin Ne Söylüyor!
Güncel NFT Haberleri
Ünlü Kripto Analisti Chris Burniske: İnsanlar Bu Altcoindeki Fırsatı Görmüyor, Uyuyor!
AVAX Alınır Mı? Avalanche İçin Vadede Bu Veri İyiye İşaret!
Son Dakika: 15 Mayıs’a Ertelendi! Kripto Paralar İçin Büyük Gün! Heyecanlı Bekleyiş!
Starbucks Şovunda İkinci Perde! İsmi Bile Dakikalar İçerisinde Tükenmesine Yetti!
Kriptodaki Dev Fırsat! Eski Goldman Sachs Yöneticisi Açıkladı!
Güncel DEFI Gelişmeleri
2,8 Trilyon Doları Aştı! Kripto İçin Sevindiren Rapor! Bu Altcoinler Boğada Uçacak!
Sonuç Olumlu! Bu Kripto Paralar İçin Korkulan Olmadı!
Önemli Gelişme: ABD SEC Kripto Konusunda İhtilafa Düştü! Bu İş Kriptoya Yarar!
Yüzde 300! JOE Neden Yükseliyor? Trade JOE Token Müjdeyi Verdi!
Bugün Açıklandı! 580 Altcoin ABD Yaptırımı Riskiyle Karşı Karşıya!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023