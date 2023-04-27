Okuma Süresi: 2 Dakika

Salı günü yayınlanan bir istişare belgesine göre Bahamalar, büyük ölçüde Karayip ülkesinde bulunan kripto borsası FTX’in çöküşünün ardından kripto yasalarını sıkılaştırmak adına kolları sıvadı. Menkul Kıymetler Komisyonu İcra Direktörü Christina Rolle, stablecoin’ler, proof-of-work madenciliği ve kripto staking ile ilgili önlemleri içeren yeni yasa tasarısının “dünyadaki en gelişmiş dijital varlık mevzuatı” haline gelebileceğini söyledi.

Bahamalar, Kripto Regülasyonları Adına Harekete Geçti

Kaydedilen işlem hacimleri bakımından iflasından önce dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında yer alan FTX’in iflas etmesi, kripto ekosisteminde oldukça önemli bir etki yarattı. Çok sayıda ülkenin mali düzenleyici kurumları, 2022 yılında ardı ardında birden fazla kripto şirketinin iflas etmesi ve çökmesi ile birlikte regülasyon çalışmalarına da hız kazandırdı. SEC başta olmak üzere birçok mali düzenleyici kurum, Binance de dahil olmak üzere çok sayıda kripto şirketine çeşitli soruşturmalar açtı.

Son olarak da Salı günü yayınlanan bir istişare belgesine göre Bahamalar, büyük ölçüde Karayip ülkesinde bulunan kripto borsası FTX’in çöküşünün ardından kripto yasalarını sıkılaştırmak adına kolları sıvadı. Menkul Kıymetler Komisyonu İcra Direktörü Christina Rolle, stablecoin’ler, proof-of-work madenciliği ve kripto staking ile ilgili önlemleri içeren yeni yasa tasarısının “dünyadaki en gelişmiş dijital varlık mevzuatı” haline gelebileceğini söyledi.

“Stablecoin’ler İçin Kapsamlı Bir Düzenleyici Çerçeve Geliyor”

Belgede, yeni yasa uyarınca, “dijital varlık borsasının operatörleri, faaliyetlerinde kullanılan sistem ve kontrollerin işinin ölçeği ve niteliği için yeterli ve uygun olmasını sağlamalıdır” ifadelerine yer verildi. Ayrıca yine belgede yer alan ifadelere göre geçen yıl yaşanan TerraUSD çöküşünden sonra değerlerini ABD Doları gibi itibari para birimlerine sabitlemeye çalışan stablecoin’ler için de yeni ve kapsamlı bir düzenleyici çerçeve” getirecek. Öte yandan Staking, proof-of-work ile çalışan kripto madenciliği ve stabil kripto para birimleri gibi pek çok alanı kapsayacak bu çalışmada NFT’ler ilgili de çeşitli düzenlemeler yapılacak.