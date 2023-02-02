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Volatilite arttı ve Bitcoin 16.800 dolarlık yatay hareketlerinden oldukça uzaklaştı. Kripto para balinaları hareketlendi. Fed’in aşırı şahin olmayan dünkü duruşu kripto paralarda yükselişi beraberinde getirirken yatırımcıların yılan kalan bölümü için umudu artıyor. Peki balinalar hangi altcoine odaklandı?

Kripto Balina Hareketleri

Popüler kripto analist şirketi, meme token kralı Dogecoin’in 31 Ocak’ta bu yılın en büyük balina hareketliliğini yaşadığını açıkladı. Santiment’ten alınan veriler, Ocak ayı sonunda her biri 100.000 doların üzerinde 523 DOGE işleminin gerçekleştiğini söylüyor. Bu denli yoğun balina hareketliliği en son 27 Kasım 2022 tarihinde görülmüştü. Dogecoin için aktif adreslerin sayısı da 2 ve 3 Kasım’dan bu yana en yüksek iki günlük artışla 86.427’ye yükseldi.

“Dogecoin bugün, adres aktivitesindeki artışla birlikte yılın en yüksek seviyesine ulaşan büyük balina işlemleriyle patlama yaptı. Popüler altcoin 29 Aralık’tan bu yana +%40 artış gösterdi ve 10 Aralık’tan bu yana ilk kez 0,095 doların üzerine çıktı.”

Dogecoin Balinaları

DOGE balinalarındaki bu hareketlilik Dogecoin’in en büyük rakibi Shiba Inu’nun fiyatının sıçramasıyla başladı. Token, 1 Ocak’ta 0,000008 dolardan işlem görürken gün içinde 0,000012 dolardan alıcı buluyordu. Son 3 günlük kazanım %50’ye ulaştı. Dogecoin ayrıca Twitter’ın sahibi Elon Musk’ın sosyal medya platformuna kripto ödemeleri getirmek için çalıştığına dair haberlerin ortasında ralli yapıyor. DOGE’nin sadık savunucusu, bir yıl önce McDonald’s’ın en sevdiği kripto varlığını ödeme olarak kabul etmeye başlaması halinde televizyonda Happy Meal yiyeceğini söyledi.

Dogecoin, yılı 0,0701 dolardan açtı ve 31 Ocak’ta %39,5’lik bir sıçramayla 2023’ün en yüksek seviyesi olan 0,0978 dolara yükseldi. Fiyat yazı hazırlandığı sırada Putin aşırı saldırgan açıklamalarda bulunduğu için 0,093 dolara düştü ancak yine de günlük %4’lük kazanımını koruyor. Önümüzdeki aylarda Twitter’ın itibari para birimleriyle de olsa ödemeleri aktif hale getirmesi gelecekte Dogecoin’in dahil edilmesi ihtimaliyle popüler meme tokene artış getirebilir.

Bitcoin fiyatı son 1 saatte 22.760 dolara düştükten sonra yeniden 23.890 dolara tırmandı. Kripto paraların kümülatif değeriyse 1 trilyon 90 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.