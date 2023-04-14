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  •   Kripto Analiz Platformundan Ethereum Yatırımcılarına Uyarı: ETH, Yeni Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor?

Kripto Analiz Platformundan Ethereum Yatırımcılarına Uyarı: ETH, Yeni Bir Düşüşe mi Hazırlanıyor?

Kripto analiz platformu Santiment, kritik verilere ve metriklere işaret ederek ETH yatırımcılarını uyardı.
16:10
14 Nisan 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası, hafta başından bu yana güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), gün içerisinde kaydettiği değer artışları ile birlikte 30.900 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ethereum (ETH) da son günlerde kaydettiği değer artışları ile birlikte 2000 dolar seviyesini geride bıraktı. Ancak kripto analiz platformu Santiment, ETH adına kritik verilere ve metriklere işaret etti ve kripto para yatırımcılarını uyardı.

Ethereum (ETH), 2100 Dolar Seviyesini Aştı

Lider kripto para birimi Bitcoin’in 30.900 dolar seviyesini aşması ile birlikte kripto para piyasası da güne güçlü bir yükseliş ivmesi ile başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, sabah saatlerinden bu yana değer artışlarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 1,28 trilyon dolar seviyesini aştı. Ayrıca Coinglass’ın verilerine göre ise son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 200 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Shanghai yükseltmesinin başarıyla gerçekleşmesi ve kripto para piyasasındaki yükseliş ivmesinin devam etmesi ile birlikte Ethereum (ETH) da don günlerde değer artışlarına hız kazandırarak 2115 dolar seviyelerine ulaştı.

Kripto Analiz Platformu, ETH Yatırımcılarını Uyardı

Kripto analiz platformu Santiment, yeni bir blog gönderisinde Ethereum (ETH) adına güncel teknik görünümleri değerlendirerek kritik verilere ve metriklere işaret etti. ETH yatırımcılarını uyaran Santiment, ETH işlemlerindeki kar-zarar oranlarındaki yükselişe dikkat çekerek güncel metrikleri paylaştı:

“ETH’nin [2.000$] üzerine sıçramasıyla, kar-zarar işlem oranında en yüksek artışı görüyoruz. Bugün zararda olan işlemlere kıyasla kârda 2,59 kat daha fazla işlem var. Ve bu, ardından küçük bir düzeltme gördüğümüz 20 Ocak’tan bu yana en yüksek oran. Bunu kısa vadeli bir düşüş sinyali olarak yorumluyoruz, çünkü mevcut oranlar fiyatları tarihsel olarak geçici olarak aşağı çekebilir.”

Ayrıca kripto analiz platformu Santiment, bir başka düşüş sinyalinine de dikkat çekti. Santiment’in paylaştığı verilere göre portföyünde 10.000-100.000 adet arası ETH bulunduran adreslerin sayısında ve portföylerinde tuttukları ETH miktarında da bir düşüş kaydedildi. Kripto analiz platformunun paylaştığı verilere göre bu adreslerin portföylerinde tuttuğu ETH miktarı, Ekim 2022’den bu yana kaydedilen en düşük seviyelere geriledi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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