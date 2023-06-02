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Kripto para piyasalarında ağ ücreti düşük, kullanımı kolay ve hızlı ağlara fazlasıyla ihtiyaç var. Solana bu ihtiyaca cevap veriyor. SUI, APT gibi rakipleri doğsa da Solana tüm bu artı yönleriyle büyük kitlelere ulaştı. Şimdiyse büyük kurumsal yatırımcıların desteğini kaybettiği için sendelemeye devam ediyor. Peki fiyat beklentileri ne yönde?

Solana (SOL)

Üç haneli fiyattan SOL Coin alıp bugüne kadar beklemek can sıkıcı olabilir. Solana, FTX çöküşünün bedelini en fazla ödeyen altcoinlerden oldu. Kurumsalların kaçışı altcoin fiyatını düşürürken yatırımcıları da ağdan uzaklaştırdı. NFT alanında oldukça güçlüydü fakat 1 SOL taban fiyat yatırımcılar için bir şey ifade etmemeye başladığı için bu alanda da zayıflama şaşırtıcı olmadı.

Şimdiyse SOL Coin yeniden 21,4 dolar üstü kapanışlar yaparak toparlanmaya hazırlanıyor. En son 15 Mayıs tarihinde fiyat buradan düşmeye başladı ve 18.8 dolarda yerel dip işaretlendi. Kısa vadede 20 dolar eşiği tutulduğu için yatırımcılar 22,8 ve 25 dolar bölgesini hedefleyebilir.

SOL Coin Geleceği

Her şey fiyattan ibaret değil ve SOL Coin geleceği için ağa ilginin artması gerekiyor. DefiLIama verisine göre TVL gücü olarak Solana 11’inci sırada yer alıyor. Pulse ve Cronos’un ardından geliyor oluşu mevcut durumun ne kadar kötü olduğunu net biçimde gösteriyor. 8 Kasım 2021 zirvesinde TVL 10 milyar dolar seviyesindeydi. Şimdiyse 270 milyon dolar civarındadır.

Teknik analizdeki kısa vadeli okuma dışında tek iyi şey ağdaki aktif kullanıcılar olabilir. Mayıs ayında aktif kullanıcıların sayısı birkaç kez 300 bin geçti ve tam 1 yıl önceki seviyelere kadar yükseldi. Şimdilik bu yükseliş geçici bir hareketmiş gibi görüyor çünkü kullanıcı yoğunluğu 2022 başına geri döndü.

Hız, düşük ücretler yerinde dursa da SOL Coin eski ihtişamlı günlerinden çok uzakta. Eğer ekip büyük hamleler yapıp kullanıcıları APT, SUI gibi daha gelecek vadeden alternatiflerin elinden kurtaramazsa SOL Coin fiyatı da uzun vadede tıpkı ağ gibi zayıf kalmaya devam edebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.