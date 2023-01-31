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Korkutan Hareketlilik! Ünlü Şirket Binance’a Bu Altcoin’den Boşaltıyor!

Terra-LUNA krizine yoğun bir şekilde dahil olmasıyla bilinen ABD merkezli ticaret şirketi Jump Trading, kripto para borsası Binance'a elindeki bir altcoin'den yığmaya başladı.
12:30
31 Ocak 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Terra-LUNA krizine yoğun bir şekilde dahil olmasıyla bilinen ABD merkezli ticaret şirketi Jump Trading, Lido DAO (LDO) token’larını kripto para borsası Binance’e aktarmaya başlayarak LDO fiyatının 26 Ocak’tan bu yana yüzde 20’nin üzerinde düşmesine neden oldu. Binance’a yapılan birden fazla LDO transferiyle Jump Trading’in elindeki token’ları boşaltmaya başladığı yorumları yapılmaya başlandı.

Jump Trading Devasa LDO Token’larını Binance’e Aktarıyor

On-chain (zincir üstü) analiz platformu Lookonchain, 31 Ocak’ta attığı bir tweet’te Jump Trading‘in 26 Ocak’tan beri elindeki LDO token’larını kripto para borsası Binance’e aktarmaya başladığını bildirdi. Bu durum LDO fiyatının yüzde 20’nin üzerinde düşmesine neden oldu. Veriler, Jump Trading’in 7 günde Binance’e yaklaşık 350 bin adet LDO transfer ettiğini gösteriyor. Ticaret şirketinin LDO token’larını Binance’e her transfer edişi ile LDO fiyatında düştü.

Lido DAO fiyatı, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 7’nin üzerinde düşüşle 2,09 dolardan işlem görüyor. 24 saatin en düşük ve en yüksek fiyatı sırasıyla 1,99 ve 2,27 dolar.

Jump Trading’in elinde 3.92 milyon Lido DAO token‘ı bulunuyor olması ise yatırımcıları korkutuyor. Ticaret şirketinin Binance’a yeni LDO transferleri yapmasının fiyatı yeniden düşürebileceği üzerinde duruluyor.

LDO, bir Ethereum likit staking çözümü olan Lido DAO’nun yerel hizmet token’ıdır. LDO, Lido DAO‘da yönetim hakları vermek, ücret parametrelerini ve dağıtımını yönetmek ve Lido düğüm operatörlerinin eklenmesini ve kaldırılmasını yönetmek için kullanılır.

Şangay Güncellemesi Öncesi Gerçekleştirlen Transferler Endişelendiriyor

Jump Trading’in yaptığı LDO transferleri Ethereum’un Şangay güncellemesi öncesinde kripto para topluluğu arasında endişelere neden oldu. Şangay güncellemesi, kullanıcıların Lido likidite havuzlarından stake edilmiş Ethereum’larını çekmelerinin önünü açacak.

Veriler, şu an için 1 milyon ila 100 milyon LDO token’ı tutan Lido balinaları satış çılgınlığı yaşarken, 100 ve 1 milyon LDO token’ı tutan balinaların hızla birikim yaptıkları görülüyor

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