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Ayı piyasaları daha fazla düşüşten endişe duyan yatırımcıları uzun vadeli hedeflerden uzaklaştırıyor. Kısa vadeli hareketlerden kazanç elde etmeyi uman yatırımcılar böylece büyük bir düşüşte daha dip fiyatlardan alım yapmayı umuyor. Benzer bir şeyi daha doğrusu tam tersini boğa sezonunun zirvelerine yaklaştığımızda görüyorduk. Kar almayan yatırımcılar daha fazla altcoin topluyordu ve böylece maliyetlerinin altına satışlar yapmak zorunda kaldılar. Peki kısa vadeli altcoin fırsatları arayan yatırımcılar nelere dikkat etmeli?

XRP Yorum

XRP bir yükseliş emri bloğunun altına düştü ve XRP için riskli günler başladı. Yazı hazırlandığı sırada 0,38 dolar seviyesinde bulunuyordu. Satıcılar şimdilik kontrolü ele geçirdi. Bitcoin özelindeki düşüş altcoinleri daha fazla etkiliyor. Kral kripto para Dört saatlik ve 12 saatlik zaman dilimlerinde yükseliş yapısını korudu ancak 17.800 ile 18.000 dolar bölgesinde sert bir dirençle karşı karşıya. XRP direnç karşısında bir kez daha reddedildi ve yükseliş emri bloğunun altına kaydı. XRP, 0,388 doların satış baskısını engelleyememesinin ardından kısa vadeli bir düşüş eğilimine sahip.

Kırmızı kutu, XRP‘nin 29 Kasım’da dört saatlik zaman diliminde oluşturduğu bir yükseliş emri bloğunu vurgulamaktadır. O gün 0,384 dolara düştükten sonra XRP 0,41 dolara ulaşmak için yükselişine başlamıştı.

XRP Alınır Mı?

Kısa vadede 0,384 dolar bölgesi iyi bir talep noktası ancak bu yükseliş emri bloğu birkaç kez test edildi. Son saatlerde, fiyat bu bölgenin altında saatlik bir seans kapanışı gördü. Bu nedenle, eski yükseliş emri bloğu düşüş eğilimi göstermeye başlıyor. RSI aynı şekilde momentumun aşağı yönlü olduğunu gösteriyor. CMF önemli bir sermaye girişine işaret etmiyor. Kısa vadede 0,3945 direnç bölgesi ve fiyatın burayı test etmesi için 0,389 seviyesini desteğe çevirmesi gerekiyor. Yavaşça yükselen OI, geçici yükseliş hissiyatı önerdi ancak yakında tersine dönebilir.

XRP, 0,388 doların satış baskısını engelleyememesinin ardından kısa vadeli bir düşüş eğilimine sahiptir. Açık faiz bize yükseliş yönlü pozisyon alan XRP yatırımcılarının fazla olduğunu gösteriyor. Eğer fiyatta beklenen düşüş gelirse bu satıcıların eliyle daha büyük satışlar gelmesine neden olabilir.