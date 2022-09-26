Okuma Süresi: 2 Dakika

Terra ekosisteminin yerel varlıklarının fiyatları son 24 saatte yüzde 20’ye varan oranlarda düşerek altcoin’lerdeki sert fiyat düzeltmesini yeni bir seviyeye taşıdı. Terra ekosisteminin altcoin’lerinin fiyatlarındaki düşüşü, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı‘nın (Interpol) zor durumdaki ekosistemin kurucu ortağı Do Kwon için resmen Kırmızı Bülten çıkarmasının ardından geldi.

Do Kwon Bilinmezi

Daha önce bildirdiğimiz gibi, Güney Kore mahkemesi geçtiğimiz günlerde dolandırıcılıkla suçlanan kripto para girişimcisini ve işbirlikçilerini ülkenin sermaye piyasası yasasını ihlal etmekle suçlayarak Do Kwon hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Mahkeme emrinin ardından Singapur’da olduğu değerlendirilen Kwon için ilgili makamlardan açıklama yapıldı. Singapurlu yetkililer 17 Eylül’de Kwon’un artık ülkede olmadığını bildirildi. Terra ekosisteminin kurucu ortağının nerede olduğu kripto para topluluğunun en çok tartıştığı konulardan biri haline geldikten sonra açıklama yapan Kwon, kaçtığı yönündeki iddialara karşı çıktı.

Kwon, saklayacak bir şeyi olmadığı konusunda ısrar ederken, “herhangi bir devlet kurumuyla” işbirliği yapmak istediğini de sözlerine ekledi. Ancak birçok kripto para yatırımcısının tabiri ile “mide bulandıran” tavrıyla öne çıkan Kwon bir süredir sessizliğini koruyor. Son olaylar, Kwon’un açıkça adaletten kaçtığını ve Interpol‘ün şimdi onu bulup tutuklamak için çalıştığını gösteriyor.

Terra Ekosistemi Altcoin’lerde Sert Düşüş!

Terra ekosisteminin altcoin’lerinden biri olan Terra Classic (LUNC), Interpol’un Kwon için resmen kırmızı bülten çıkarmasıyla sert düştü. Altcoin, son 24 saatte kaydettiği yüzde 20,18 düşüşle 0,0001855 dolardan alınıp satılıyor. Yine Terra ekosisteminin altcoin’lerinden biri olan Terra (LUNA) son 24 saatteki yüzde 15’in üzerinde düşüşle 2,07 dolardan işlem görüyor. Öte yandan ekosisteminin çöken stablecoin’i TerraClassicUSD (USTC) ise yüzde 11,08 düşüşle 0,02685 dolardan işlem görüyor.

Görünüşe göre Kwon’un yasal problemleri, Terra ekosisteminin kripto paraları için ters rüzgara neden oldu. Hem LUNC hem de LUNA ayın başında önemli fiyat artışları kaydetmişti ancak yükseliş ivmesi Kwon ile ilgili gelişmelerin ardından hızla kayboldu.