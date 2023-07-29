Kripto para borsası BitMEX’in kurucu ortağı ve eski CEO’su Arthur Hayes, altcoin kralı Ethereum‘un (ETH) fiyatının yapay zeka (AI) teknolojisinden büyük ölçüde faydalanacağını ve yüzde bin 550’nin üzerinde yükseleceğini öngörüyor.

Ethereum İçin “Yapay Zeka”lı Öngörüsü

Hayes, yayımladığı yeni blog yazısında yapay zeka uygulamalarının akıllı sözleşmeleri yürütmek için merkeziyetsiz otonom organizasyonlar (DAO) oluşturduğu bir senaryo ortaya koyarak Ethereum‘un en yaygın kullanılan merkeziyetsiz sanal makine olmasından dolayı böyle bir senaryonun mantıksal temeli olacağını belirtti. Hayes’e göre, yapay zeka DAO’ları tarafından çıkarılan tokenler, merkeziyetsiz borsalarda (DEX‘ler) ve çoğunlukla Ethereum üzerine inşa edilen borsalarda işlem görecek:

Bir DEX, yapay zeka destekli bir DAO tarafından çıkarılan her türlü öz sermaye, borç, hizmet, katılım vb. tokenler’in ticaretini desteklemek için doğal olarak uygun olacaktır. DAO’lar fon toplayacak ve zincir üzerinde token ihraç edecek. Çok sayıda yeni DAO token’i DEX’lerde işlem görecek. DAO’lar şirketlerden daha fazla ekonomik değer yakaladıkça, DEX’ler geleneksel merkezi borsalardan (CEX’ler) daha fazla işlem görecek. Zincir üzerindeki aktivitenin en büyük itici gücünün Ethereum üzerinde barındırılan DEX’lerdeki işlem hacminde bir patlama olacağına inanıyorum.

Güncel verilere göre ETH, 226.32 milyar dolar piyasa değeri ile son 24 saatte yüzde 0,54 yükselişle bin 872 dolardan işlem görüyor.

BitMEX’in kurucu ortağı, ortaya koyduğu senaryoda öngörüsünün gerçekleşmesi halinde, DEX’lerin işlem hacminin 2022’de kaydedilen geleneksel borsa hacminin yüzde 20’sine ulaşması durumunda Ethereum’un güncel fiyatlardan yüzde bin 556’ya kadar çıkarak 31 bin 63 dolara ulaşabileceğini söyledi.

Öngörüsünün 5 Yıl İçinde Gerçekleşmesini Bekliyor

Dahası, Hayes altcoin kralının bundan yaklaşık beş yıl sonra beş haneli bir fiyat seviyesine çıkabileceğini belirterek “Piyasanın ileriye dönük olduğu göz önüne alındığında, 5 yıl sonra ulaşılacak yüzdeyi tahmin etmek istiyorum. Bu sayının tam olarak doğru olması beni endişelendirmiyor. Yönsel olarak doğru olmak ve anlatı olmayacaktan olabilire geçerken kat etmek istiyorum.” dedi.