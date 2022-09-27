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Amerika merkezli bankacılık devi JPMorgan analistlerinin, kripto para piyasaları üzerindeki artan baskıyı gerekçe göstererek önde gelen kripto para borsası Coinbase hissesi (COIN) için fiyat hedeflerini düşürdüğü açıkladı.

COIN’ın Fiyat Hedefi

MarketWatch’tan gelen bir rapora göre JPMorgan analisti Kenneth Worthington, dev kripto para borsası Coinbase’in hissesi olarak bilinen COIN’ın fiyat hedefini %23 oranında düşürerek 78 dolardan 60 dolar seviyelerine düşürdü. Uzman isimin açıkladığı fiyat hedefi, yazının kaleme alındığı tarihteki 61.88 dolar seviyesin biraz altında yer alıyor.

Kıdemli analist Kenneth Worthington yatırımcılarına verdiği bir notta, kripto para alım satım faaliyetinin bu yılın üçüncü çeyreği için baskı altında kaldığını ve Coinbase’in düşüş dönemi sırasında pazar payının ciddi bir kısmını kaybettiğini ileri sürdü. Bununla birlikte Yahoo Finance’a göre JPMorgan analistleri, Coinbase’in altı farklı kripto para birimi için sunduğu stake işleminin “kripto para piyasalarındaki satışlar göz önüne alındığında daha az olumlu olduğunu” öne sürüyor.

“Çöp Bölge”

Bunlara ek olarak en iyi derecelendirme kuruluşlarından biri olan Moody’s, Coinbase’in Ba3 notunu yeniden doğrulayarak COIN’i “çöp” bölgeye yerleştirdi. Ayrıca şirket, COIN’in inceleme altındaki notu hakkındaki görünümünü negatife çevirdi. Moody’s şirketinin kıdemli analisti Fadi Abdel Massih konu hakkında açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Kripto para piyasalarında yaşanan belirsizlik ve küresel bazdaki negatif gelişmeler, Coinbase’in serbest nakit akışı yaratma kapasitesi üzerinde önemli bir engel oluşturuyor. Bu nedenle COIN’de olumsuz bir görünüm hakim

Öte yandan dev kripto para borsası Coinbase şu anda, bir değer transfer teknolojisi için bir patenti ihlal ettiğini iddia eden bir dava da dahil olmak üzere çeşitli davalarla karşı karşıya. Yazı kaleme alındığı tarihte COIN tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 426 dolardan yaklaşık %85 ​​aşağıda işlem görüyor.