Jimmy Wales’ın Bitcoin Hakkındaki Şüpheci Yorumları, Piyasa Beklentileriyle Çelişiyor

Wikipedia’nın kurucularından Jimmy Wales, Bitcoin’in uzun vadede başarısız olacağını savunan açıklamaları ile yeniden gündeme geldi. Wales, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Bitcoin’in 2050 yılına kadar 10.000 dolar seviyesine gerileyebileceğini ifade etti. Milyar dolarlık bir ağ olarak tanımladığı Bitcoin’in bir para birimi olarak “tamamen başarısız” olduğunu ve insan yaşamı açısından gerçek bir işlev sunmadığını aktardı.

Wales’ın Eleştirileri ve Temel Gerekçeleri

Teknoloji dünyasında adını sıkça duyuran ve bilginin açık dolaşımını savunmasıyla tanınan Jimmy Wales, geçmişte de kripto para birimlerine yönelik eleştirilerde bulunmuştu. Wales, Bitcoin’in bir değişim aracı olma özelliğini yerine getiremediğini ve değer saklama amacının ise boş bir vaatten ibaret olduğunu öne sürüyor. Kripto paralara ilgi gösteren finans kurumlarının asıl amacının ise sektörden yalnızca ücret toplamak olduğunu belirtirken, Bitcoin’in yaygınlaşmasının kısa vadede sektör için gelir ürettiğini, ancak uzun vadede bu yapının sürdürülebilir olmadığını savunuyor.

Polymarket Verilerinde Farklı Beklentiler

Diğer yandan, merkeziyetsiz tahmin platformu Polymarket’te işlem yapan kullanıcılar ise Bitcoin için oldukça iyimser bir tablo çiziyor. Polymarket kontratları üzerinden fiyat hareketlerini takip eden yatırımcıların büyük bölümü, 2024 ve 2025 yıllarında Bitcoin’in daha yüksek seviyelere çıkmasını öngörüyor. Katılımcıların önemli bir kısmı, 75.000 dolara yükseliş ihtimalini güçlü bulurken, 55.000 dolara gerilemesi ise daha düşük bir olasılık olarak değerlendiriliyor. Standard Chartered ve CryptoQuant gibi finans kuruluşlarının bazı analizleri, 55.000 doların olası bir dip seviyesi olabileceğine işaret ediyor.

Kurumsal Alımlar ve Piyasa Davranışı

Önde gelen kurumsal yatırımcılar ve şirketler de Bitcoin’e olan ilgilerini sürdürüyor. MicroStrategy ve Metaplanet, portföylerine düzenli olarak Bitcoin eklemeye devam ettiklerini kamuoyuna açıkladı. Kurumsal alımların bu şekilde artış göstermesi, uzun vadeli yatırımcıların piyasa beklentilerinin pozitif olduğunu gösteriyor.

On-chain verilere bakıldığında ise Bitcoin’in borsalardan cüzdanlara çekildiği ve bunun son yıllardaki genel düşüş eğilimini hızlandırdığı görülüyor. Piyasa uzmanları, bu hareketin arz şoklarını tetikleyebilecek birikim sinyali olduğu görüşünde. Kısa vadeli fiyat baskılarına rağmen, arz azaltıcı bu eğilim piyasada yeni denge seviyeleri oluşmasına yol açıyor.

Son dönemde büyük yatırımcıların fiyat geri çekilmelerinde Bitcoin satın aldığı ve ellerindeki varlıkları satmadığı analiz ediliyor. Özellikle 60.000 dolar seviyesinin üzerinde yapılan geniş çaplı alımların, fiyatın dayanıklılığını artırdığı ve piyasada güven duygusunu beslediği aktarılıyor.

Öte yandan, teknik analize göre Bitcoin fiyatı 60.000 doların altına inmedikçe yükseliş eğilimi sürdürme potansiyeline sahip. Fiyatın 75.000 doları test etmesi, psikolojik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Kripto piyasasında genel güç kaybı yaşanırsa, 62.000 dolar seviyesi yeniden test edilebilir ve 55.000 dolara kadar gerileme riski doğabilir. Piyasa dinamikleri bu seviyelerde destek veya aşağı kırılma olasılıklarının dikkatle izlendiğini gösteriyor.