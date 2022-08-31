Geçtiğimiz ay boyunca kripto paralarda büyük çalkantılar ve hareketler yaşandı. Bizler de ayın sonunda sizler için bunlardan bazılarını derledik.

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Kripto piyasasının yatırımcıya keyif vermediği şu yazın son günleri kripto olayları açısından zengin bir dönem yaşandı. Geçtiğimiz ay için önemli olan üç habere birlikte bir göz atalım.

J.P. Morgan, Kriptonuzu Satmanız Gerektiğini Söylüyor

Bloomberg’in son raporuna göre, JPMorgan’ın küresel baş stratejisti David Kelly, yatırımcıların kripto paralardan kurtulmaları gerektiğini belirtti. Fed’in şahinliğinin kripto paralar için daha fazla sorun yaratacağına inanıyor. Kelly ayrıca büyük ölçekli teknoloji hisselerinde düşüş yaşandığını belirtti.

Bu yıl Bitcoin, yüksek teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 endeksi ile birlikte işlem gördü ve enflasyondan korunma işlevi görmedi. Yazının hazırlandığı sırada, ilk kripto para birimi geçen hafta neredeyse %6 düşüşle 20.315 dolardan işlem görüyordu. Bitcoin, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole konferansında merkez bankasının agresif kampanyasını sürdüreceğini söylediği konuşmasının ardından keskin bir düşüş yaşadı.

Shiba Inu’nun BONE Yüzde 130 Arttı

ShibaSwap’ın ana tokeni BONE, iki gün içinde %110 fiyat artışı gösterdi. Böylesine yaygın bir artış, büyük olasılıkla, büyük merkezi kripto borsalarında BONE listelenmesiyle ilgili haber ve spekülasyon dalgasından kaynaklandı. İlk olarak Gate, BONE listelemesi için bir oylama yaptı ve ardından BlueBit, token ticaretinin başladığını resmen duyurdu.

Tokenin düşük likiditesi ve listelemenin duyurulması sayesinde kripto topluluğu çok heyecanlandı ve aktif olarak BONE satın almaya başladı. Bu, tokenin tarihi zirvesinden %100 oranında yükseliş yaşamasına neden oldu ve fiyat hareketinin ise nerede biteceği bilinmiyor.

SHIB Metaverse Sonunda Ortaya Çıktı

SHIB Metaverse geliştiricileri, projeye çok önemli bir yükseltme ekleyeceklerini duyurdular: WAGMI Temple HUB. Bu, THIRD FLOOR (TTF) stüdyosu ve Metaverse ekibinin birlikte üzerinde çalıştığı sayısız HUB’dan sadece biri. Bu özel HUB, kullanıcıların sakinleştirici duyumlar deneyimleyebilecekleri ve meditasyon ve “dünyayla manevi bağlantılar” uygulayabilecekleri Zen benzeri bir alana benzer olacak şekilde tasarlandı.

WAGMI Tapınağı tasarımı, örneğin Çin’deki Byodo-In Tapınağı ve Cennet Tapınağı gibi dünyadaki birçok tapınaktan etkilenerek haızrlanıyor. Genel olarak, SHIB Metaverse, 100.595 metaverse arazi parseli içerecek.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.