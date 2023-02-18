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Lider kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) Perşembe günü 25.000 doları aşarken, sekiz aydan uzun bir sürenin en yüksek fiyat noktasına yükseldi. Fiyat artışı, düzenleyicilerin BUSD ihraçları için Paxos’un peşine düşmesiyle ABD’deki düzenleyici baskıların devam ettiği bir dönemde geldi.

Haftanın Kazanan Token’ları!

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), popüler borsa Kraken’in kripto para staking planları ile ilgili çalışmalarının ardından önceki hafta BTC fiyat hareketinin büyük ölçüde yatay seyretti. Ayrıca Bitcoin’in 25.000 doları kırması, haftanın en yüksek noktasıydı. Ethereum (ETH), Cardano (ADA) ve Polygon (MATIC) gibi büyük çaplı kripto para birimleri hafta boyunca çift haneli kazançlar kaydederken, Bitcoin Çarşamba ve Perşembe günleri arasında %10 oranında artış kaydetti.

Bununla birlikte CloutContracts haftanın en çok kazanan olarak ön plana çıktı. Kripto para projesinin yerel token’ı olan CCS, hafta boyunca neredeyse 17 kat artış yaşadı. Ayrıca haftanın diğer kazananları arasında FLOKI, BOTTO, VELA ve TRU yer alıyor. BOTTO’nun fiyat artışı, SEC’in Paxos ve BUSD’ye karşı yaptırım eyleminin ardından TrueUSD’nin 50 milyon dolarlık basımı sırasında geldi.

Bitcoin’de ABD Raporu Etkisi!

Piyasaların amiral gemisi olan Bitcoin, haftayı 24.000 dolar ile 25.000 aralığına geri dönerek kapattı. Yaşanan geri çekilme Bitcoin’in 25.200 dolar fiyat seviyesindeki yerel direncin ötesine geçememesinin ardından gerçekleşti. ABD Çalışma Bakanlığı bu hafta içerisinde Ocak ayı tüketici fiyat endeksi raporunu yayınladı. Açıklanan rapor, enflasyonun aylık %0,5 arttığını ve yıllık rakamın %6,4 olduğunu gösterdi. Bu durum ABD enflasyonunun yıllık bazda yedi aydır düşüşte olduğu anlamına geliyor.

Kripto para birimler ve hisse senetleri raporun başlangıcında küçük çaplı düşüler yaşadı, ancak hafta sonuna doğru kazanma eğilimine döndü. Kripto para alanındaki spekülasyonlar, şimdiye kadar ABD’deki düzenleyici incelemenin artmasından büyük ölçüde etkilenmediği belirtiliyor.