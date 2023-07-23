İpucu Geldi: Dogecoin (DOGE) Yüzde 50’yi Gördü! Yakında Fiyatta Yükselebilir!

Özet

  • DOGE yatırımcılarının yüzde 55'i kazançlı konuma geçti.
  • Temmuz ayında Elon Musk 2 kez DOGE temalı paylaşım yaptı ancak beklenen ölçüde fiyata etki edemedi.
  • DOGE fiyatı 0,075-76 dolar üzeri kapanışlara ihtiyaç duyuyor.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
12:00
23 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Meme coinlerin kralı uzun süre ihtişamlı günler gördü ancak Twitter’ın satışı heyecanın geçmesiyle sönmüştü. Şimdi tekrar canlılık belirtileri gösteriyor. Yüksek riskli seçenekleri daha cazip gören yatırımcıların tercih ettiği DOGE bugünlerde Musk’ın yeniden gündeminde. Peki teknik okumalar bize neler anlatıyor?

Dogecoin (DOGE)

Geçtiğimiz altı hafta içinde Dogecoin fiyatı %40’lık önemli bir toparlanma yaşadı ve bu da tüm DOGE adreslerinin yarısından fazlasının kârlı bir duruma dönmesiyle sonuçlandı. Önceki dönemlerde Dogecoin için en fazla dikkat çekilen husus buydu. SNL Şov faciasından bu yana zararının koruyan devasa yatırımcı kitleleri vardı. Bu denli büyük grupların zararda olması gelen talebin kar satışlarıyla karşılanmasına neden oluyordu. Şimdiyse yüzde 50 eşiği geçildiği için uzun vadeli DOGE yatırımcıları daha da rahatlamış durumda.

Aktif adresler son yedi gün içinde yaklaşık %22,3 oranında arttı. Buna ek olarak, yeni adresler de yaklaşık %53,28 oranında kayda değer bir artış göstermiştir. Telegram’daki duyarlılık, 469 olumlu mesaj ve 74 olumsuz mesajla büyük ölçüde olumlu olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, Telegram’daki Dogecoin grubundaki üye sayısının giderek azaldığını belirtmek gerekir.

Dogecoin sahipliğinin dağılımı cesaret vericidir; küçük yatırımcılar tokenlerin üçte birinden fazlasını elinde tutarken, token arzının yaklaşık %20’si 68 büyük yatırımcının elinde. Dogecoin arzının %0,1 ila %1’ini elinde tutan adresler olarak kategorize edilen büyük yatırımcılar, toplam tokenlerin yaklaşık %45’ini oluşturmakta ve on adrese yayılmaktadır. Öte yandan balinalar, toplam Dogecoin arzının yaklaşık %45’ini oluşturan ve token arzının %1’inden fazlasını elinde tutan adreslerdir. Şu anda Dogecoin adreslerinin çoğunluğu, yaklaşık %55’i, kârlı bir konumda.

Adreslerin yaklaşık %36’sı Dogecoin tokenlerini mevcut piyasa fiyatından satmaları halinde zarar edecekken, yaklaşık %9,4’ü başabaş noktasındadır.

DOGE Coin Grafik Yorum

Kısa vadede fiyat 0,075 dolar üzerinde tutunamadığı için yükselişi durdurmuş görünüyor. Eğer 0,07 dolardaki destek boğalar tarafından başarıyla savunulursa fiyat yeniden daha yüksek zirve için roketleri ateşleyebilir. Temmuz ayında 2 kez DOGE paylaşımı yapan Elon Musk daha büyük bir yükselişi tetikleyemedi. Piyasadaki hacimsizliği göz önünde bulundurursak bu pek de şaşılacak bir durum değil.

Eğer 0,075 dolar üzerinde kalıcı olabilirse DOGE fiyatı 0,079 ve 0,083 doların ardından 0,1 dolara ulaşabilir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
Dogecoin Destek ve Direnç Seviyeleri: Yatırımcılar İçin Ne Bekleniyor?
Dogecoin Destek ve Direnç Seviyeleri: Yatırımcılar İçin Ne Bekleniyor?
Dogecoin’de Umutlar Yükseliyor! DOGE’de Patlama Zamanı Yaklaşıyor Mu?
Dogecoin’de Umutlar Yükseliyor! DOGE’de Patlama Zamanı Yaklaşıyor Mu?
Sıradaki Hedef Kaç Dolar? Dogecoin (DOGE) Neden Yükseliyor?
Sıradaki Hedef Kaç Dolar? Dogecoin (DOGE) Neden Yükseliyor?
Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin’de Grafiklerle Detaylı Analiz! Dogecoin Geleceği!
Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin’de Grafiklerle Detaylı Analiz! Dogecoin Geleceği!
Elon Musk İçin Dogecoin Bitti Mi? Uzun Vadecilerin Bilmesi Gerekenler!
Elon Musk İçin Dogecoin Bitti Mi? Uzun Vadecilerin Bilmesi Gerekenler!
Dogecoin (DOGE) Fiyatı Neden Düşüyor? DOGE Son Durum
Dogecoin (DOGE) Fiyatı Neden Düşüyor? DOGE Son Durum
Dev Altcoin’deki Sessizlik Yüzde 130’luk Büyük Patlama İle Bozulabilir! 2 Kanıt Sunuldu!
Dev Altcoin’deki Sessizlik Yüzde 130’luk Büyük Patlama İle Bozulabilir! 2 Kanıt Sunuldu!
Hedef Neresi? Dogecoin (DOGE) Güncel Grafik Yorum!
Hedef Neresi? Dogecoin (DOGE) Güncel Grafik Yorum!
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023