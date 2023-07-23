Meme coinlerin kralı uzun süre ihtişamlı günler gördü ancak Twitter’ın satışı heyecanın geçmesiyle sönmüştü. Şimdi tekrar canlılık belirtileri gösteriyor. Yüksek riskli seçenekleri daha cazip gören yatırımcıların tercih ettiği DOGE bugünlerde Musk’ın yeniden gündeminde. Peki teknik okumalar bize neler anlatıyor?

Dogecoin (DOGE)

Geçtiğimiz altı hafta içinde Dogecoin fiyatı %40’lık önemli bir toparlanma yaşadı ve bu da tüm DOGE adreslerinin yarısından fazlasının kârlı bir duruma dönmesiyle sonuçlandı. Önceki dönemlerde Dogecoin için en fazla dikkat çekilen husus buydu. SNL Şov faciasından bu yana zararının koruyan devasa yatırımcı kitleleri vardı. Bu denli büyük grupların zararda olması gelen talebin kar satışlarıyla karşılanmasına neden oluyordu. Şimdiyse yüzde 50 eşiği geçildiği için uzun vadeli DOGE yatırımcıları daha da rahatlamış durumda.

Aktif adresler son yedi gün içinde yaklaşık %22,3 oranında arttı. Buna ek olarak, yeni adresler de yaklaşık %53,28 oranında kayda değer bir artış göstermiştir. Telegram’daki duyarlılık, 469 olumlu mesaj ve 74 olumsuz mesajla büyük ölçüde olumlu olmaya devam ediyor. Bununla birlikte, Telegram’daki Dogecoin grubundaki üye sayısının giderek azaldığını belirtmek gerekir.

Dogecoin sahipliğinin dağılımı cesaret vericidir; küçük yatırımcılar tokenlerin üçte birinden fazlasını elinde tutarken, token arzının yaklaşık %20’si 68 büyük yatırımcının elinde. Dogecoin arzının %0,1 ila %1’ini elinde tutan adresler olarak kategorize edilen büyük yatırımcılar, toplam tokenlerin yaklaşık %45’ini oluşturmakta ve on adrese yayılmaktadır. Öte yandan balinalar, toplam Dogecoin arzının yaklaşık %45’ini oluşturan ve token arzının %1’inden fazlasını elinde tutan adreslerdir. Şu anda Dogecoin adreslerinin çoğunluğu, yaklaşık %55’i, kârlı bir konumda.

Adreslerin yaklaşık %36’sı Dogecoin tokenlerini mevcut piyasa fiyatından satmaları halinde zarar edecekken, yaklaşık %9,4’ü başabaş noktasındadır.

DOGE Coin Grafik Yorum

Kısa vadede fiyat 0,075 dolar üzerinde tutunamadığı için yükselişi durdurmuş görünüyor. Eğer 0,07 dolardaki destek boğalar tarafından başarıyla savunulursa fiyat yeniden daha yüksek zirve için roketleri ateşleyebilir. Temmuz ayında 2 kez DOGE paylaşımı yapan Elon Musk daha büyük bir yükselişi tetikleyemedi. Piyasadaki hacimsizliği göz önünde bulundurursak bu pek de şaşılacak bir durum değil.

Eğer 0,075 dolar üzerinde kalıcı olabilirse DOGE fiyatı 0,079 ve 0,083 doların ardından 0,1 dolara ulaşabilir.