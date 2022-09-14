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IntoTheBlock Raporladı: Merge İle Ethereum’da Bunlar Tarih Olacak!

Önde gelen kripto para veri analiz şirketi IntoTheBlock raporlarına göre Ethereum'da (ETH) belirtilen durumlar tarih olacak!
00:39
14 Eylül 2022
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarının önde gelen veri analiz firması, lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’un (ETH) uzun süredir piyasaya sürülmesi beklenen yükseltmesi ile blok başına verilen ETH’un miktarında değişiklikler görüleceğini öne sürdü.

Ethereum Arzı Değişikliği

Kripto para veri analiz firması olan IntoTheBlock’un yeni araştırmasında, önde gelen akıllı sözleşme platformunun yaklaşan yükseltmesi ile birtakım değişiklikler olacağını belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Ethereum, birçok nedenden dolayı büyük ölçüde beklenen bir olay olan Proof-of-Stake (PoS) mekanizmasına geçecek. Bu yükseltme birkaç yıldır geliştirilmekte ve Ethereum ağı için çeşitli iyileştirmeler getirmesi bekleniyor. Birleşme ile gelen en önemli etkilerden biri, blok başına verilen ETH miktarının birleşme sonrasında %85-90 oranında azalacağıdır.

IntoTheBlock’a göre bu azalma, Bitcoin’in (BTC) aynı anda üç kez yarıya inmesine eşdeğer. Yarıya indirme olayı bir token’ın madencilik ödülünün yarıya indirilmesi anlamına gelir. IntoTheBlock, bu nedenle Ethereum madencilerinin “geçmişte kalacağını” ve bunun piyasaya giren 20 milyon ila 25 milyon dolar değerindeki arz baskısını ortadan kaldıracağını ileri sürdü.

“Deflasyonist ETH”

Öte yandan veri analiz firması işlem ücretlerindeki artış nedeniyle PoS geçişinden sonra ETH’nin biraz deflasyonist hale gelebileceğini belirtti. Ancak bunun tersinin de bir olasılık olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

ETH arzının birleşmeden sonra kısa bir süre azalması muhtemel. Beklenen olayın volatilite ve spekülasyona yol açması ve bu nedenle belirtilen süreçte daha fazla ETH yakma olasılığı nedeniyle, birleşmeyi takip eden saat ve günlerde işlem ücretlerinin artması bekleniyor. Bununla birlikte, Ethereum ücretleri 30 günlük ortalamalarına dönerse, ETH enflasyonist olacaktır. Bahsettiğim sebepler ile birlikte yükseltme sonrası ETH enflasyonu için en güncel tahminler -%1 ile +%0,5 arasında. İşlem ücretlerinin son üç ayda %75 düştüğü göz önüne alındığında, bu rakamlar önceki tahminlerden daha düşük.

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