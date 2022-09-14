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Kripto para piyasalarının önde gelen veri analiz firması, lider akıllı sözleşme platformu olan Ethereum’un (ETH) uzun süredir piyasaya sürülmesi beklenen yükseltmesi ile blok başına verilen ETH’un miktarında değişiklikler görüleceğini öne sürdü.

Ethereum Arzı Değişikliği

Kripto para veri analiz firması olan IntoTheBlock’un yeni araştırmasında, önde gelen akıllı sözleşme platformunun yaklaşan yükseltmesi ile birtakım değişiklikler olacağını belirterek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Ethereum, birçok nedenden dolayı büyük ölçüde beklenen bir olay olan Proof-of-Stake (PoS) mekanizmasına geçecek. Bu yükseltme birkaç yıldır geliştirilmekte ve Ethereum ağı için çeşitli iyileştirmeler getirmesi bekleniyor. Birleşme ile gelen en önemli etkilerden biri, blok başına verilen ETH miktarının birleşme sonrasında %85-90 oranında azalacağıdır.

IntoTheBlock’a göre bu azalma, Bitcoin’in (BTC) aynı anda üç kez yarıya inmesine eşdeğer. Yarıya indirme olayı bir token’ın madencilik ödülünün yarıya indirilmesi anlamına gelir. IntoTheBlock, bu nedenle Ethereum madencilerinin “geçmişte kalacağını” ve bunun piyasaya giren 20 milyon ila 25 milyon dolar değerindeki arz baskısını ortadan kaldıracağını ileri sürdü.

“Deflasyonist ETH”

Öte yandan veri analiz firması işlem ücretlerindeki artış nedeniyle PoS geçişinden sonra ETH’nin biraz deflasyonist hale gelebileceğini belirtti. Ancak bunun tersinin de bir olasılık olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi: