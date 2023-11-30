Güvenlik

Immunefi Ekibinden Dikkat Çeken Rapor: Kasım Ayına Hack Saldırıları Damga Vurdu

Özet

  • Son Immunefi raporuna göre Kasım ayına hack saldırıları damga vurdu.
  • Kasım ayında 18 olay ile yaşanan hack olaylarında 335 milyon dolardan fazla kayıp gerçekleşti.
  • BNB Chain ise blockchain ekosistemleri arasında en fazla kayıp yaşayan ağ oldu.
  • Piyasa etkisi: Negatif
Alperen Turgan
Alperen Turgan

Web3 odaklı hata ödül platformu Immunefi tarafından paylaşılan son rapora göre Kasım ayı, hack ve dolandırıcılık nedeniyle kaybedilen 343 milyon dolarla 2023 yılının en yüksek aylık kripto kaybına sahne oldu. Bu ay yaşanan kayıplar, hack saldırıları nedeniyle yaklaşık 22 milyon dolar olarak kaydedilen Ekim ayına göre 15 kattan fazla bir artış yaşandığını gösteriyor.

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Kasım Ayına Hack Saldırıları Damga VurduBlockchain Alanında Neler Oluyor?

Kasım Ayına Hack Saldırıları Damga Vurdu

Immunefi’nin son paylaştığı rapora göre yılbaşından bugüne kadar toplamda 296 olayda kripto hack saldırıları ve rug-pull dolandırıcılıkları nedeni ile toplamda 1,75 milyar doların üzerinde kayıp yaşandı. Kasım ayı ise özellikle kripto saldırılarının odağında ciddi bir değişim yaşadı. Merkezi finans (CeFi) platformları üzerinde kaybedilen toplam fonlar, merkezi olmayan finans platformlarının (DeFi) önüne geçerek bu ay hackerların merkezinde yer aldı.

Kasım ayı boyunca DeFi protokolleri üzerinde yaşanan 37 olay kayıpların 158,6 milyon dolarlık değeri ile %46,2’sini, CeFi sektöründe ise Poloniex, HTX ve Kronos Research gibi platformlara yönelik büyük saldırıların başını çektiği dört olayda 184,4 milyon dolar değer ile %53,8’ini oluşturdu. Bu oran dağılımı, Immunefi tarafından paylaşılan 3. çeyrek raporunda DeFi saldırılarına yönelik kayıpların %72,9’u ile karşılaştırıyor.

Hack saldırıları, Kasım ayında 18 olay ile yaşanan hack olaylarında 335 milyon dolardan fazla kayıpla kripto saldırılarına yönelik dolandırıcılık olaylarından daha fazla yer kaplamaya devam etti. Immunefi ekibine göre 23 dolandırıcılık olayı toplamda yaklaşık 7,5 milyon dolar değerinde kayıpla sonuçlandı.

Blockchain Alanında Neler Oluyor?

BNB Chain ve Ethereum ekosistemleri ise Kasım ayında en çok hedef alınan blockchain ekosistemleri olmaya devam etti ve bu cephelerde yaşanılan saldırılar toplam kayıpların %83’ünü oluşturdu.

BNB Chain, kayıpların %53,7’sine denk gelen 22 olay ile en fazla saldırıya maruz kalan ekosistem oldu. Ethereum ekosistemi ise hack saldırılarına yönelik fonların %29,3’ünü temsil eden 12 saldırıya şahit oldu. Bu süreçte Arbitrum, Optimism, Avalanche, Fantom ve Heco Chain hack olaylarının geri kalan sıralamasında yer aldı.

Bir güvenlik açığı raporlama platformu olarak Immunefi, bugüne kadar 85 milyon dolardan fazla ödül ödedi ve Chainlink, The Graph, Synthetix ve MakerDAO gibi protokollerde 25 milyar dolardan fazla kullanıcı fonunu kurtarmayı başardı. Eylül ayında Immunefi ekibi, hata ödül platformunu merkezsizleştirmeye yönelik ilk adımı olarak ödül sistemi programını başlattı.

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Alperen Turgan
By Alperen Turgan
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Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Mezunu, İçerik Editörü
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