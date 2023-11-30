Herkesin Umudu Olan Sektörün Yüzde 75’i Artık Yok! Son 5 Yılda 4 Projeden 3’ü Neden Durduruldu?

GameFi içerisinde bulunan kripto tabanlı oyunlarda gözle görülür bir düşüş yaşanıyor. Coingecko tarafından yakın zamanda yapılan bir analizde de görüldüğü üzere, GameFi girişimlerinin %75 gibi büyük bir kısmının başarısız olduğunu ortaya çıktı. Yaşanan bu çöküş, son teknoloji fikirleri oyun ve kripto paralar ile birleştirmeye çalışan girişimlerin karşısına çıkan zorlukları ortaya koymakta.

Kripto Tabanlı Oyunlarda Son Durum

Analize göre 2018 ile 2023 yılları arasında piyasaya sürülen 2.817 oyundan yalnızca 690’ı hala makul ölçüde aktif bir kullanıcı tabanına sahip. Coingecko tarafından Bir Web3 oyunu değerlendiriliyorsa, 14 günlük hareketli aktif kullanıcı ortalaması zirveden %99 veya daha fazla düşükse “başarısız” olarak kabul edilir.

CoinGecko’ya göre, oyun finansmanı veya GameFi’nin ortaya çıkışının üzerinden geçen beş yılın ardından, her dört Web3 oyunundan üçü faaliyetini durdurdu. Geçmişte yapılan bir başka araştırmada ise NFT‘lerin %95’inin artık esasen değersiz olduğu iddia edilmişti.

Boğa piyasası süresince oluşan fiyatlar sebebiyle projeler güçlü görünmüş ve 2021’de %46’nın üzerinde daha düşük bir başarısızlık oranı oluşmuştu. Ancak buna rağemn başarısız Web3 oyunlarının sayısı 339’a yükselmiş ve 2018’deki rakamları aşmıştı. Pazardaki oyunlar birbiri ardına dökülmeye devam etti. 2022 yılında da düşüş sürdü ve başarısız oyun sayısı iki kattan fazla artarak rekor kırdı. Başarısız oyun sayısı bu sürede 742’ye ulaştı ve başarısızlık oranı %107,1 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

2018 yılında yaşanan parlak süreç ile paralellik gösteren ölçümler, bu yıl piyasaya sürülen oyunlardan 509’u (ya da %71’i) 2023 itibariyle başarısız olduğunu ortaya koydu. Başarısızlık oranlarında geçmiş yıllara oranla yaşanan bu düşüş göz önüne alındığında Web3 oyun pazarının istikrara kavuşması için bir şans olabilir.

Web3 Oyunlarında Sona Mı Geliniyor?

2017’nin son döneminde Kanadalı stüdyo DapperLabs tarafından blockchain oyunu CryptoKitties’i yaratıldı. Oyunun bir anda popülerleşmesi 2018’de GameFi’yi parlattı. Kripto paralarda bu noktadan sonra oyna-kazan (P2E) oyunları başka bir boyuta taşındı ve yalnızca 2018’de 422 Web3 oyununun piyasaya sürülmesi ile sonuçlandı.

2017’nin sonlarında popülerlik kazanan ilk Web3 oyunlarından biri CryptoKitties olmuştu ancak o zamandan bu yana popülerliği gözle görülür biçimde düştü. Bugün ise dikkat çeken başka oyunlar bulunuyor. Bunlar arasında Axie Infinity, The Sandbox ve Decentraland yer alıyor.

Play-to-Earn’den (P2E) kısaca bahsedecek olursak oyunculara zamanları ve emekleri karşılığında bir ödül kazanma fırsatı sunduğunu söylesek pek de yanlış olmaz. Bu süreçte ödül olarak ise Satılabilen, takas edilebilen veya diğer finansal uygulamalarda teminat olarak kullanılabilen oyun içi kripto para birimleri ve NFT’ler kullanılmaktadır.

1 Ocak 2023 tarihinden 22 Nisan 2023’e kadar, mevcut verilere göre en popüler üç oyun Alien Worlds, Planet IX ve Splinterlands oldu. Oyunların ortalama benzersiz aktif cüzdanların en yüksek olduğu dönem yine bu süreçte gerçekleşti.

Ayrıca veriler, artık oyuncusu bulunmayan Web3 ve kripto tabanlı oyunların sayısının geçen yıl 742 adetle rekor seviyeye yükseldiğini gösterdi. Bunun yanı sıra, yeni Web3 oyunlarının sayısı da giderek artmaya devam ediyor.