Ethereum (ETH) ağının ve DeFi ekosisteminin en önemli projelerinden birisi olan Aave (AAVE), geçtiğimiz günlerde çok önemli bir seviyeye ulaştı. Aave, Ocak ayında Aave V3’ün lansmanını yaptı ve o tarihten bu yana projeye olan ilgide inanılmaz bir değişim var.

Aave Büyümeye Devam Ediyor

Aktarılan son bilgilere göre 27 Ocak tarihinde lansmanı yapılan Aave V3, 10.000 tekil adres sayısına ulaştı. 27 Ocak tarihinden bu yana görülen artış ve artışın oranı, DeFi dünyasının hala ölmediğini ve insanların buna yönelik ilgisinin artarak devam ettiğini gösteriyor.

V3 lansmanı, ağda uygulanmaya başlanmasından beri 2,24 milyar dolarlık sermaye çekmeyi başardı. Bunların 2,24 milyar doları para yatırma işlemi iken 765 milyon dolar ise kredi için kullanıldı ve teminat adına yatırıldı. Aave’nin DeFi dünyasındaki bu başarısı ise daha önceki protokoller ile versiyonların sorunsuz ilerlemesinden kaynaklanıyor.

Aave, bu sayede DeFi dünyasına da büyük katkılar sağladı. Aave platformu kısa sürede %60 büyüdü ve 1 Ocak tarihi itibarıyla AAVE üzerinde bulunan toplam kilitli token değeri 3,82 milyar dolar iken an itibarıyla bunun 6,12 milyar dolara çıktığı görüldü.

Aave, Ethereum Ekosistemine Olumlu Etki Ediyor

Aave V3 ilk olarak piyasaya sürüldüğünde Polygon, Arbitrum, Avalanche, Fantom, Harmony ve Optimism gibi birçok ağda da kullanıma açıldı. Aave üzerinde kilitli tokenların toplam değerinde görülen artış, bunun MakerDAO’nun (MKR) yerini almasını sağladı. MakerDAO şu an kilitli tokenların toplam değeri açısından Ethereum ağındaki en büyük ikinci protokol. Üçüncü sırada ise ETH ile ön plana çıkan Lido Finance (LDO) yer alıyor ve Ethereum odaklı DeFi protokolleri hız kesmeden devam ediyor.

Aave ağına bakıldığında şu an 373.000 adet wsETH bulunduğu görülüyor. Bunların hepsi stake edilmiş durumda ve aslında durum ETH için oldukça olumlu. Ethereum odaklI DeFi protokollerinde stake edilen ETH miktarı arttıkça ETH fiyatının satış baskısı da azalmaya meyledebilir. Toplam piyasa değerine göre en büyük ikinci kripto para birimi ETH bu sayede sürdürülebilir bir yükseliş elde edebilir.