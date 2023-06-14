Okuma Süresi: 2 Dakika

İflası ile kripto para piyasasını sarsan bir dönemin önde gelen kripto para borsası Bittrex‘in ABD kolu Bittrex US, Delaware iflas mahkemesinin verdiği karara binaen müşterileri için para çekme işlemlerini başlatacağını açıkladı.

Para Çekme İşlemleri 15 Haziran’da Yeniden Başlatılacak

Mayıs ayında yaptığı iflas başvurusu ile kripto para dünyasını şok eden kripto para borsası Bittrex, müşterilerinin varlıklarına erişmesini sağlamak için mahkemeye sunduğu teklif, yaptırım ihlalleri için milyonlarca borçlu olduğunu söyleyen ABD hükümetinin itirazıyla karşılaşmıştı.

İflas davasına bakan yargıç Brendan Shannon 13 Haziran’da verdiği kararda, Bittrex US ve iştiraklerine “tartışmasız, şarta bağlı olmayan ve tasfiye edilmiş alacakları olan müşterilerinin, borçluların borsadaki kripto paralarını ve fiat paralarını çekmelerine izin verme yetkisi verdi.

Karar, söz konusu varlıkların yasal olarak kime ait olduğunu ya da müşteri taleplerinin hükümetin taleplerine uygun olarak gerçekleştirilmesi şartına bağlı olmayacak.

İflas davasında Bittrex’i temsil eden hukuk şirketi Quinn Emmanuel’in ortaklarından Patty Tomasco, mahkeme kararının ardından CoinDesk’e gönderdiği e-postada Borsanın 15 Haziran’dan itibaren para çekme işlemlerini başlatmak için hazır ve çalışır durumda olacağını söyledi.

8 Mayıs’ta İflas Başvurusunda Bulunmuştu

Bittrex, Mart ayında ABD’deki operasyonlarını Nisan ayında durdurmayı planladığını açıklaması üzerine müşterilerinden gelen fiat para ve kripto para cinsinden milyonlarca dolarlık para çekme talebiyle karşı karşıya kalmış, bu taleplerin büyük kısmını yerine getirememişti. Nitekim kripto para borsasının ABD kolu, 8 Mayıs’ta iflas başvurusunda bulundu.

Kripto para borsası 10 Mayıs itibariyle ABD kolunda müşterilerine ait 300 milyon dolar değerinde nakit ve kripto para bulunduğunu açıkladı. Bittrex’in başlattığı iflas işlemleri normal işlemlerin durdurulmasını kapsarken, kripto para borsası her fırsatta müşterilerinin uzun süren dava süreçleriyle karşı karşıya kalmadan paralarına erişebilmelerini istediğini savundu.