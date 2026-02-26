IFC, Zetrix AI’ye 40 Milyon Dolar Yatırımla Dijital Kamu Altyapısını Genişletiyor

Dünya Bankası Grubu’nun özel sektör kolu olarak faaliyet gösteren Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Malezya merkezli Zetrix AI şirketine 40 milyon dolar tutarında sermaye yatırımı gerçekleştirdi. Bu girişimle Malezya ve ASEAN bölgesinde dijital kamu altyapılarının genişlemesi hedefleniyor.

IFC ve Zetrix AI Ortaklığı Dijital Hizmetleri Hedefliyor

Yapılan yatırım, yaklaşık 155,6 milyon Malezya ringgitine denk geliyor. IFC’nin desteğiyle hayata geçirilecek projeler, blokzincir tabanlı uygulamalar ve yapay zekâ destekli ürünlerle dijital kapsayıcılığın, kamu hizmetlerinin ve ekonomik verimliliğin artırılmasını amaçlıyor.

Zetrix AI ve Bölgesel Dijital Dönüşüm

Zetrix AI, geçmişte MY E.G. Services Berhad adıyla biliniyordu ve Güneydoğu Asya’da dijital kamu servisleriyle tanınıyor. Şirket, Malezya’nın MyDigital ID ve ülke genelindeki blokzincir altyapısıyla entegre çözümler geliştirerek ulusal dijital sistemlerle uyumluluğu sağlamaya çalışıyor. Bu yeni adım, Malezya’nın 2026-2030 yıllarını kapsayan On Üçüncü Malezya Planı’nda vurgulanan dijital dönüşüm ve kapsayıcı ekonomik büyüme hedefleriyle örtüşüyor.

IFC Malezya Ülke Yöneticisi Judith Green, yenilikçi dijital çözümlerin kamu hizmetlerinde kritik bir rol oynadığına dikkat çekti. Green, yatırımla birlikte Malezya ve diğer gelişmekte olan pazarlarda güvenli ve dayanıklı sistemlerin ölçeklendirilmesinin önü açıldığını ifade etti.

Judith Green, IFC’nin yatırımı ile kamuya ve işletmelere yönelik güvenli ve erişilebilir sistemlerin yaygınlaşmasının destekleneceğini açıkladı.

Zetrix AI, dijital kimlik doğrulama işlemlerinden ticaretin dijitalleştirilmesine, gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesine kadar geniş bir yelpazede hizmet sunuyor. Şirket, Layer-1 blokzincir altyapısıyla bölge genelinde yenilikçi projeleri üstleniyor ve dijital araçlarla kamu işleyişinin modernleşmesini kolaylaştırmayı hedefliyor.

Zetrix AI Grubu İcra Direktörü TS Wong, şirketin blokzincir ve yapay zekâ tabanlı projelerinin ASEAN genelinde sosyal ve ekonomik entegrasyonu hızlandırabileceğine işaret ediyor. Wong’a göre, IFC’nin ortaklığıyla şirket bölgesel büyümeyi hızlandırmayı ve hem kamu hem de özel sektör için güvenli, etkili ve ekonomik çözümler sunmayı planlıyor.

TS Wong, blokzincir ve yapay zekâ uygulamalarının bölgesel entegrasyon ve yenilikçi hizmetlere etkisinin büyük olacağını belirtti.

IFC ile yapılan anlaşma, Zetrix AI’nin özellikle gelişmekte olan ülkelerde dijital finansal erişimi ileriye taşıyacak çözümler geliştirebilmesinin önünü açıyor. Şirketin blokzincir tabanlı teknolojiler alanındaki konumu pekişirken, kamu sektöründe dijitalleşmenin hızlanması da gündeme geliyor.

Global ekonomik düzende olası değişimlere işaret eden bir gelişme de ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in, IMF ve Dünya Bankası’nda stratejik reform çağrısında bulunması oldu. Bessent’in açıklaması artan ekonomik baskılar ve para piyasalarındaki dalgalanmalara karşıcı yaklaşımların gündeme gelebileceğini gösteriyor.