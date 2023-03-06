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Herkesi Şaşırtan Açıklama! Ünlü Kripto Borsasından İddialı Adım!

Kraken borsası elini taşın altına koyuyor SEC'in tehditlerine rağmen bunu yapacaklar.
14:30
6 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

ABD kripto para şirketlerini zorlamaya devam ediyor. SEC geçtiğimiz yıl sonunda söylediği her şeyi yapmaya başladı. Kripto şirketleri için vaktin daraldığını her fırsatta söyleyen SEC Başkanı bu yıl agresif adımların atılacağının sinyalini vermişti. Buna rağmen ABD’nin kripto devleri düzenleyicilere kadar mücadele vermeye devam ediyor. Hatta çok daha büyük bir adım atarak banka kurma niyetlerini bile ifade ediyorlar.

Kraken Bankası

Kraken, zorlu bir düzenleyici ortama ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun menkul kıymetler yasalarını ihlal ettiği suçlamalarını çözmek için ABD müşterileri için stake hizmetlerini kısa süre önce kapatmasına rağmen kendi bankasını kurma planlarıyla ilerliyor. Kraken’in baş hukuk sorumlusu Marco Santori kısa süre önce verdiği demeçte şunları söyledi;

“Kraken Bank çok yakında faaliyete geçme yolunda ilerliyor. Küçük top zincirleri olan kalemlerimiz olacak. Bunlardan binlerce sipariş edeceğiz ve her yerde Wall Street bankalarının masalarına takacağız. Logomuzla birlikte.”

Kripto sektöründen doğacak yeni bir banka, FTX’in çöküşünden kaynaklanan yaygın iflaslarla hala uğraşan bir sektör için çalkantılı bir zamanda gelecek. Son birkaç hafta içinde çok sayıda yaptırım eylemi gerçekleşti ve düzenleyici cephede belirsizlik arttı. SEC Başkanı Gary Gensler geçen ay yaptığı açıklamada, 30 milyon dolar para cezası içeren Kraken anlaşmasının “bu pazardaki herkesi uyarması gerektiğini” söyledi.

Kriptonun Sorunlarından Biri Çözülecek

Silvergate iflası nedeniyle kripto para borsaları USD transferleri için alternatif çözüm yolları aramaya başladı. Eğer bir bankayla anlaşmanız yoksa müşterileriniz size USD gönderip kripto para alamaz ve bankalar ABD’li düzenleyicilerin devam eden baskısı nedeniyle yeni Silvergate Bank olmak istemiyor. Kripto dostu bankaların gördüğü baskı ciddi bir sorun ve Kraken bunu aşmak için elini taşın altına koyuyor. Kraken’in baş hukuk sorumlusu Marco Santori, bankacılık cephesinde artan ihtiyatın sektördeki inovasyonu engelleyebileceği konusunda uyardı.

“Bankaların hangi hesapları açacakları konusunda çok temkinli olacakları bir döneme geri dönüyoruz. Wall Street’e bir şey olmayacak. Kraken ve Coinbase iyi olacak. Ancak kripto ekonomisine nasıl altyapı sağlanacağı konusunda yeni bir fikri olan herkes zorlu bir yolda yürüyecek”.

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