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Altcoinler kral kripto para birimi henüz yön tayin edemediği için kararlığını sürdürüyor. Bir kısmı daha fazla düşüşe hazırlanıyor. Popüler kripto para borsalarından birini yerel tokeni için güncel veriler düşüş ihtimalini destekliyor. Peki olası hedefler ne? Yatırımcıları kısa ve orta vadede neler bekliyor?

Cronos (CRO) Yorumları

Nisan sonundan bu yana çoğu altcoin gibi düşen CRO Coin bu ay önemli destek seviyesini kaybetti. Fiyat hemen keskin bir yükseliş dönüşü başlatmazsa daha fazla kayıp olası görünüyor. Genel olarak kripto paraların çoğunda benzer bir görünüm oluştu. Bitcoin fiyatının yaklaşık 2 haftadır son derece dar bir aralıkta işlem görüyor olması yakında volatilitenin artacağını söylüyor.

Son olarak geçtiğimiz yıl aralık ayında benzer bir dönem yaşamıştık. Ardından Ocak yükselişi başladı, peki yine aynısı mı olacak? Bunu zaman gösterecek.

CRO Coin Fiyat Analizi

CRO fiyatı Kasım 2022’den bu yana yükselen bir destek çizgisi izledi. Bunu yaparken, 21 Şubat’ta yılın en yüksek seviyesi olan 0,095 dolara ulaştı. Fiyat daha sonra düştü, destek hattında sıçradı ve ardından 0,083 dolarlık desteği doğruladı. Satış baskısını yansıtan kapanışın ardından 11 Mayıs’ta, CRO fiyatı yükselen destek hattından aşağı kırıldı ve ardından direnç olarak bu bölgeyi doğruladı. Bu, önceki yükseliş yapısının artık geçersiz olduğu anlamına geldiği için düşüş eğiliminin bir işaretidir.

RSI günlük grafikte düşüş eğiliminde ve altı saatlik zaman dilimindeki teknik analiz, günlük zaman dilimindeki düşüş okumalarıyla uyumlu görünüyor. Elliott Dalga teorisine göre kısa vadeli grafikte C dalgası devam ediyor.

A:C dalgaları 1:1 oranına sahipse, CRO Coin fiyatı günlük zaman dilimindeki uzun vadeli desteğe yakın olan 0,053 dolara doğru düşebilir. Düşüş görünümünün geçersiz kılınması için yükselen desteğin geri alınması gerek. Bu senaryoda fiyat 0,07 doları hedefleyebilir.

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada 27.200 doların üstünde kapanışlarını sürdürüyor. İlerleyen saatlerde/günlerde ABD borç tavanı anlaşmasının gerçekleşmesi durumunda CRO Coin için yukarı yönlü hareket ihtimali artabilir.